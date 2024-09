Oggi le organizzazioni stanno riorganizzando le proprie operazioni IT per poter adottare l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e l'analytics avanzato. Tuttavia, sono messe a dura prova dai dati e dai workload sparsi in tutto il mondo, dal sempre maggiore tempo necessario per l’addestramento dell'AI e dai workload di inferenza, nonché dal costo e dalla scarsità delle risorse, in particolare delle unità di elaborazione grafica (GPU).

Per affrontare queste sfide, IBM Storage Scale offre uno storage software-defined di file e oggetti per dati strutturati e non. IBM Storage Scale System è un'implementazione hardware del software Storage Scale ottimizzata per i workload di AI, calcolo ad alte prestazioni, analytics e cloud ibrido più impegnativi.

Per sbloccare tutto il potenziale dell'AI e garantire che le GPU veloci non vengano ostacolate da IO lenti, Storage Scale System 6000 supporta il protocollo NVIDIA GPUdirect Storage, che consente un passaggio diretto per i dati tra la memoria della GPU e lo storage locale o remoto, come NVMe o NVMe over Fabric (NVMe-oF). Questa architettura GPUDirect elimina la CPU del server host e la DRAM dal percorso dei dati, in modo che il passaggio dell'IO tra lo storage e la GPU sia più breve e più veloce.