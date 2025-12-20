Scegli le giuste soluzioni di observability basata sull'AI per gestire in modo proattivo e predittivo l'IT e le applicazioni
Entro il 2028 saranno create quasi un miliardo di app cloud-native, distribuite su più cloud e migliaia di asset fisici1. Se il tuo ambiente IT ora ti sembra complesso, l'ascesa dell'AI generativa (gen AI) non farà che amplificare questa complessità.
Le soluzioni di observability di IBM forniscono gli insight in tempo reale di cui ha bisogno per essere all'avanguardia. La visibilità end-to-end su applicazioni e reti aiuta i team ad anticipare i problemi, a individuarli più rapidamente e a risolverli prima che abbiano un impatto sugli utenti. La nostra guida ti aiuta a identificare le soluzioni più adatte alle tue esigenze, consentendoti di supportare operazioni resilienti e scalabile.
riduzione dei tempi di rilevamento e risoluzione dei problemi e rilevamento delle anomalie più rapido del 50% con IBM Instana.
risparmi sui costi di elaborazione in vari data center automatizzando oltre 2.000 azioni di allocazione delle risorse con IBM Turbonomic.
una mitigazione più rapida delle Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) ottenuta con IBM Concert.