Una guida alle soluzioni di observability di IBM

Scegli le giuste soluzioni di observability basata sull'AI per gestire in modo proattivo e predittivo l'IT e le applicazioni

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Lente sovrapposta con effetto gradiente
IBM nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di observability
Scopri perché IBM è stata premiata per Instana, una piattaforma di full stack observability basata su AI.
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Perché la full stack observability?

Entro il 2028 saranno create quasi un miliardo di app cloud-native, distribuite su più cloud e migliaia di asset fisici1. Se il tuo ambiente IT ora ti sembra complesso, l'ascesa dell'AI generativa (gen AI) non farà che amplificare questa complessità.

Le soluzioni di observability di IBM forniscono gli insight in tempo reale di cui ha bisogno per essere all'avanguardia. La visibilità end-to-end su applicazioni e reti aiuta i team ad anticipare i problemi, a individuarli più rapidamente e a risolverli prima che abbiano un impatto sugli utenti. La nostra guida ti aiuta a identificare le soluzioni più adatte alle tue esigenze, consentendoti di supportare operazioni resilienti e scalabile.

Cosa puoi fare con i prodotti di observability di IBM

IBM Instana: Full Stack Observability

Il software IBM Instana utilizza una full stack observability basata sull'AI per scoprire, mappare e monitorare automaticamente tutti i servizi e i componenti infrastrutturali, offrendo ai team DevOps e di ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE) una visibilità completa e contestualizzata su tutto lo stack delle applicazioni. Queste funzionalità aiutano a semplificare la complessità cloud e a risolvere proattivamente i problemi per massimizzare il tempo di attività.

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Software di gestione delle applicazioni

Il software IBM® Concert utilizza insight basati sull'AI per dimostrare la conformità continua in ambienti ibridi e multicloud. Progettato per SRE e proprietari di applicazioni, Concert aggrega dati compartimentati, trasforma le best practice in flussi di lavoro automatizzati e mappa i controlli secondo gli standard normativi, fornendo informazioni di audit quasi in tempo reale e operazioni più intelligenti ed efficienti.

 Esplora IBM Concert
Software di application resource management

Il software IBM® Turbonomic consente ai team ITOps, CloudOps e SRE di allocare continuamente e automaticamente le risorse, garantendo prestazioni, disponibilità ed efficienza delle applicazioni. Adottando azioni quasi in tempo reale e automatizzate, come l'ottimizzazione, la scalabilità e la collocazione del workload, Turbonomic aiuta a ridurre i costi dell'infrastruttura e del cloud, mantenendo al contempo i livelli di servizio in ambienti di multicloud ibrido.

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IBM Instana: Full Stack Observability

Il software IBM Instana utilizza una full stack observability basata sull'AI per scoprire, mappare e monitorare automaticamente tutti i servizi e i componenti infrastrutturali, offrendo ai team DevOps e di ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE) una visibilità completa e contestualizzata su tutto lo stack delle applicazioni. Queste funzionalità aiutano a semplificare la complessità cloud e a risolvere proattivamente i problemi per massimizzare il tempo di attività.

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Software di gestione delle applicazioni

Il software IBM® Concert utilizza insight basati sull'AI per dimostrare la conformità continua in ambienti ibridi e multicloud. Progettato per SRE e proprietari di applicazioni, Concert aggrega dati compartimentati, trasforma le best practice in flussi di lavoro automatizzati e mappa i controlli secondo gli standard normativi, fornendo informazioni di audit quasi in tempo reale e operazioni più intelligenti ed efficienti.

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Software di application resource management

Il software IBM® Turbonomic consente ai team ITOps, CloudOps e SRE di allocare continuamente e automaticamente le risorse, garantendo prestazioni, disponibilità ed efficienza delle applicazioni. Adottando azioni quasi in tempo reale e automatizzate, come l'ottimizzazione, la scalabilità e la collocazione del workload, Turbonomic aiuta a ridurre i costi dell'infrastruttura e del cloud, mantenendo al contempo i livelli di servizio in ambienti di multicloud ibrido.

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riduzione dei tempi di rilevamento e risoluzione dei problemi e rilevamento delle anomalie più rapido del 50% con IBM Instana.

 Leggi la storia di Sixt 15%

risparmi sui costi di elaborazione in vari data center automatizzando oltre 2.000 azioni di allocazione delle risorse con IBM Turbonomic.

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una mitigazione più rapida delle Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) ottenuta con IBM Concert.

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Note a piè di pagina

1 1 Billion New Logical Applications: More Background, IDC Research, aprile 2024