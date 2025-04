SIXT si è affidata a IBM® Instana Observability per ottenere supporto in termini di visibilità e semplicità. Secondo Andreas Klinger, Senior Director, Cloud Engineering presso SIXT, l'aumento della visibilità ha aiutato SIXT per diversi anni. "[IBM] Instana Observability ci aiuta in molti modi e supporta la missione della nostra piattaforma per consentire ai nostri team di ingegneri di creare, eseguire e gestire i propri prodotti cloud-native con gli insight necessari per risolvere i problemi e recuperare rapidamente". Klinger cita tre esempi chiave in cui il suo team ha adottato IBM Instana Observability: migrazione al cloud, semplificazione dell'ambiente cloud e utilizzo delle nuove tecnologie per far crescere il business.

Migrazione di applicazioni e servizi verso AWS

Nel 2023, IBM Instana Observability è stato di fondamentale importanza per il progetto di migrazione al cloud dell'azienda. Durante le azioni di migrazione, sono stati rilevati problemi di prestazioni a causa di un problema nella configurazione della tabella di routing chiamato "black hole". Grazie all'utilizzo delle funzionalità di IBM Instana, il team è riuscito in breve tempo a trovare e risolvere il problema.

Utilizzando gli insight di IBM Instana sui workload in esecuzione, SIXT ha scoperto che il problema si verificava in una zona di disponibilità e ha rapidamente identificato le impostazioni di routing configurate in modo errato. Di conseguenza, la correzione e il completamento tempestivi della migrazione dei servizi cloud sono stati eseguiti entro i tempi previsti. L'azienda ha inoltre potuto trarre vantaggio da una rapida rilevazione dei problemi di connettività dei servizi in fase di pre-produzione e da un utilizzo efficace delle capacità di monitoraggio per individuare le interruzioni nel flusso di traffico attraverso i cloud privati virtuali (VPC).

Automatizzare l'infrastruttura end-to-end

Attualmente, SIXT sta impiegando le seguenti nuove funzionalità di IBM Instana Observability:

Rilevamento automatico per mappare le applicazioni senza sforzo, ottenendo visibilità istantanea sui servizi e sulle loro complesse relazioni





Monitoraggio end-to-end per facilitare l'analisi completa delle richieste che attraversano numerosi servizi, evidenziando le aree soggette a congestione e ritardo





Correlazione degli elementi dell'infrastruttura, che vanno dai servizi ai singoli pod e container Kubernetes, collegando strettamente le prestazioni dell'hardware all'esecuzione del software





Dashboard personalizzabili che permettono agli ingegneri di personalizzare le visualizzazioni delle metriche e degli indicatori chiave in base alle loro responsabilità, consentendo loro di concentrarsi sull'innovazione invece che sulla gestione degli incidenti. Le nuove funzionalità di {IBM] Instana Observability ci aiutano ad aumentare l'affidabilità, la disponibilità e l'assistenza dei nostri prodotti e servizi", ha detto Klinger, "e ad offrire un'esperienza molto migliore ai nostri clienti".

"[IBM] Instana ci offre un monitoraggio end-to-end, a partire dal clic di un pulsante da parte di un cliente fino all'elaborazione asincrona delle richieste da parte di un microservizio", ha aggiunto Christian Becker, Staff Engineer, Site Reliability Engineering presso SIXT.

Integrazione con la tecnologia OpenTelemetry

Guardando al futuro, SIXT prevede di integrare gli standard OpenTelemetry in diversi framework di programmazione per unificare l'osservabilità in tutto il suo stack tecnologico. "Adottando OpenTelemetry, miriamo a stabilire un formato di telemetria coerente che possa essere utilizzato per acquisire dati di tracciamento e metriche su più piattaforme e servizi e migliorare ulteriormente la visibilità e il controllo sulle interazioni e le dipendenze dei nostri servizi", ha affermato Klinger.