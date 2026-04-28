Soluzioni di API Management

Costruisci, proteggi e gestisci le API più velocemente con controllo unificato tra ambienti ibridi e multicloud

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Illustrazione di un software di API Management
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IBM è stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant for API Management
Riconosciuta da 10 anni consecutivi
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Modernizza la gestione delle API con velocità e controllo

Le API alimentano la trasformazione digitale e l'AI, ma i workflow manuali, la proliferazione delle API e gli strumenti frammentati rallentano i team. IBM unifica l'intero ciclo di vita delle API con l'automazione basata su AI per semplificare la gestione delle API, offrendo al contempo una governance di livello aziendale per esporre le API agli agenti AI, così gli sviluppatori possono offrire risultati più rapidi senza compromettere il controllo.

Potenziare la distribuzione scalabile di API

Bilanciamento della velocità con la governance delle API

I colli di bottiglia legati alla sicurezza e alla conformità rallentano la distribuzione delle API. Gli sviluppatori necessitano di policy-as-code e di meccanismi di controllo automatizzati per mantenere i team veloci e conformi alle normative.
Esperienza coerente per gli sviluppatori di API

Tempi di esecuzione diversi possono creare design API incoerenti. Con standard unificati e portali automatizzati, i team possono creare e integrare più velocemente.
Gestione del ciclo di vita delle API su larga scala

Man mano che le organizzazioni crescono, le API si moltiplicano più rapidamente. Gestisci l'intero ciclo di vita dell'API, dalla progettazione al ritiro, su larga scala con visibilità e automazione integrate.
Osservabilità e affidabilità API

Ottieni insight in tempo reale sulle prestazioni e sull'utilizzo delle API con strumenti di monitoraggio unificati per ridurre il tempo di inattività e gli errori.

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Risorse

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