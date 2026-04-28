Le applicazioni cloud-native garantiscono un time-to-market più rapido, una maggiore scalabilità, una gestione più semplice e costi ridotti grazie alla containerizzazione, ai microservizi, all'automazione e alle pratiche DevOps. I servizi di sviluppo di applicazione di IBM Consulting sono incentrati sulla co-creazione e co-esecuzione, assistiti da architetture di riferimento, strumenti e acceleratori, modelli di delivery virtuale e soluzioni di settori a supporto di ambienti multicloud.