Costruisci, proteggi e gestisci le API più velocemente con controllo unificato tra ambienti ibridi e multicloud
Le API alimentano la trasformazione digitale e l'AI, ma i workflow manuali, la proliferazione delle API e gli strumenti frammentati rallentano i team. IBM unifica l'intero ciclo di vita delle API con l'automazione basata su AI per semplificare la gestione delle API, offrendo al contempo una governance di livello aziendale per esporre le API agli agenti AI, così gli sviluppatori possono offrire risultati più rapidi senza compromettere il controllo.
I colli di bottiglia legati alla sicurezza e alla conformità rallentano la distribuzione delle API. Gli sviluppatori necessitano di policy-as-code e di meccanismi di controllo automatizzati per mantenere i team veloci e conformi alle normative.
Tempi di esecuzione diversi possono creare design API incoerenti. Con standard unificati e portali automatizzati, i team possono creare e integrare più velocemente.
Man mano che le organizzazioni crescono, le API si moltiplicano più rapidamente. Gestisci l'intero ciclo di vita dell'API, dalla progettazione al ritiro, su larga scala con visibilità e automazione integrate.
Ottieni insight in tempo reale sulle prestazioni e sull'utilizzo delle API con strumenti di monitoraggio unificati per ridurre il tempo di inattività e gli errori.
I nostri prodotti aiutano le aziende a progettare, distribuire e scalare API in modo sicuro per accelerare l'innovazione, migliorare la connettività e guidare la trasformazione digitale.
Le applicazioni cloud-native garantiscono un time-to-market più rapido, una maggiore scalabilità, una gestione più semplice e costi ridotti grazie alla containerizzazione, ai microservizi, all'automazione e alle pratiche DevOps. I servizi di sviluppo di applicazione di IBM Consulting sono incentrati sulla co-creazione e co-esecuzione, assistiti da architetture di riferimento, strumenti e acceleratori, modelli di delivery virtuale e soluzioni di settori a supporto di ambienti multicloud.