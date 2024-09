Niente automazione senza integrazione

Esistono molti modi per connettersi e scambiare dati tra applicazioni. La creazione di singoli collegamenti point-to-point è costosa e difficile da gestire. L'integrazione tra applicazioni basata su API semplifica lo scambio di informazioni o la "richiesta e risposta" delle API. L’automazione, nel frattempo, può emergere o innescare nuove opportunità di monetizzazione. Come spiega Lowry: "A seconda di ciò che accade online o in negozio, queste integrazioni possono lanciare applicazioni diverse, ad esempio, per spostare le scorte dell'inventario o modificare una promozione".

Ecco un esempio reale di come un'integrazione basata su API possa avvantaggiare i rivenditori e i loro clienti. Immagina di voler spostare le scorte dell'inventario con una svendita. Sai che offrire sia il ritiro in negozio che la consegna a domicilio aumenta la probabilità di vendita. Per aiutare i clienti a scegliere tra ritiro o consegna, il tuo processo di inventario deve visualizzare informazioni per entrambe le opzioni. Quando un cliente seleziona un articolo, un'applicazione deve eseguire una query a tutti i negozi locali per verificare i livelli delle scorte. In quanto rivenditore hai la possibilità di esibire il livello delle scorte per ogni punto vendita come API e l'applicazione può utilizzare la posizione del cliente per visualizzare un elenco dei negozi più vicini con le scorte disponibili.

Se il cliente desidera prenotare un articolo o ordinarlo per la consegna, è possibile usufruire di flussi di integrazione automatici aggiuntivi per evitare di esaurire le scorte e determinare le tariffe e le tempistiche di spedizioni locali. L'automazione può essere utilizzata anche per attivare un'applicazione di promozione se il prodotto non vende abbastanza in fretta.

Risultati dopo 6 mesi

Secondo Lowry, se un'azienda dovesse implementare integrazione e automazione per migliorare il proprio processo di inventario, nel giro di circa sei mesi potrebbe vedere due risultati significativi: un aumento nella fidelizzazione dei clienti e una riduzione immediata del tempo necessario per implementare nuove applicazioni, ad esempio una promozione.

"Moltissimi studi dimostrano che i rivenditori che hanno dato priorità all'esperienza del cliente hanno dimostrato di essere più resilienti, in risposta sia alla pandemia sia a una crisi finanziaria, e nel tempo ottengono risultati migliori perché sono in grado di stare al passo del cambiamento", sostiene Lowry. "Se rendi l'esperienza di transazione molto più fluida e agevole, vedrai un incremento nella fidelizzazione dei clienti."