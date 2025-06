Il successo nell'odierno marketplace assicurativo è sempre più legato alla capacità di sfruttare i dati. Le aziende che raccolgono e condividono le informazioni attraverso i loro sistemi IT in modo sicuro ed efficiente offrono servizi migliori, come preventivi generati istantaneamente o un processo di presentazione dei sinistri indolore e trasparente. Tutto questo è fondamentale per guidare il business. E tutto ciò richiede un approccio intelligente all'integrazione.