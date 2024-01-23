In che modo le compagnie assicurative collaborano con IBM per implementare soluzioni basate su AI generativa

Attualmente stiamo sviluppando diversi casi d'uso, tra cui:

Ottenimento dell'autorizzazione preventiva per le procedure mediche.

Amministrazione dei benefit sanitari.

Spiegazione delle decisioni sui sinistri e dei benefici agli assicurati.

Riepilogo della cronologia dei sinistri.

Assistenza agli agenti assicurativi/agenti del contact center: le compagnie assicurative hanno ampiamente implementato unità di risposta vocale, app e soluzioni online basate sul web che i clienti possono utilizzare per richieste semplici, come le informazioni sul saldo dovuto e i controlli dello stato di pagamento dei sinistri. Tuttavia, l'attuale serie di soluzioni è limitata in termini di funzionalità e non è in grado di rispondere alle domande più complesse dei clienti, come quelle elencate nella sezione Coinvolgimento dei clienti. Di conseguenza, spesso i clienti chiamano l'agente assicurativo o il contact center della compagnia assicurativa. Le soluzioni basate sull'AI generativa progettate per gli agenti possono ridurre significativamente i tempi di ricerca dei documenti, riassumere le informazioni e abilitare funzionalità di consulenza, portando a un aumento della produttività (il link risiede fuori da ibm.com) con una media del 14–34% (il link risiede fuori da ibm.com) o addirittura il 42% (il link risiede fuori da ibm.com), e a metriche di soddisfazione del cliente migliori. IBM implementa soluzioni tradizionali basate sull'AI presso le compagnie assicurative da diversi anni, utilizzando prodotti come IBM watsonx Assistant e IBM Watson Explorer. Stiamo avviando collaborazioni con alcune compagnie assicurative per integrare foundation model e messa a punto dei prompt per migliorare le funzionalità di assistenza agli agenti.

Gestione del rischio: per prendere decisioni di sottoscrizione relative alle proprietà, le compagnie assicurative raccolgono una quantità significativa di dati esterni, inclusi i dati sulla proprietà forniti nei moduli di richiesta assicurativa e i registri storici di inondazioni, uragani, incidenti di incendio e statistiche sulla criminalità, per il luogo specifico della proprietà. Sebbene i dati storici siano pubblicamente disponibili in fonti come data.gov (link si trova fuori ibm.com), le compagnie assicurative ben affermate hanno anche accesso ai propri dati di sottoscrizione e di esperienza di sinistri. Attualmente, l'utilizzo di questi dati per la modellazione del rischio comporta sforzi manuali intensivi, e le funzionalità AI sono sottoutilizzate.

Un'attuale iniziativa di IBM prevede la raccolta di dati pubblicamente disponibili relativi alla sottoscrizione di assicurazioni sulle proprietà e alle indagini sui sinistri per migliorare i foundation model nella piattaforma di AI e dati IBM watsonx. I risultati possono poi essere utilizzati dai nostri clienti, che possono incorporare i dati delle loro esperienze con le proprietà per perfezionare ulteriormente i modelli. Questi modelli e dati proprietari saranno ospitati in un ambiente IBM Cloud sicuro, progettato specificamente per soddisfare i requisiti di conformità normativa del settore per gli hyperscaler. La soluzione di gestione del rischio mira ad accelerare significativamente la valutazione del rischio e i processi decisionali, migliorando al contempo la qualità delle decisioni.

Modernizzazione del codice: molte compagnie assicurative con oltre 50 anni di storia si affidano ancora a sistemi sviluppati negli anni '70, spesso codificati in un mix di Cobol, Assembler e PL1. La modernizzazione di questi sistemi richiede la conversione del codice legacy in Java o altri linguaggi di programmazione pronti per la produzione.

IBM sta collaborando con diversi istituti finanziari utilizzando funzionalità di AI generativa per comprendere la logica e le regole di business integrate nel codice esistente e supportarne la trasformazione in un sistema modulare. Il processo di trasformazione utilizza il modello di business dei componenti IBM (per le assicurazioni) e il framework BIAN (per il settore bancario) per orientare la riprogettazione. L'AI generativa aiuta anche a produrre casi di test e script per testare il codice modernizzato.