In che modo le compagnie assicurative collaborano con IBM per implementare soluzioni basate su AI generativa

IBM® collabora con i suoi clienti assicurativi su diversi fronti, e i dati dell'Institute for Business Value (IBV) di IBM hanno identificato tre imperativi chiave che orientano le decisioni di gestione degli assicuratori:
Gli assicuratori devono rispettare i seguenti imperativi chiave per facilitare la trasformazione delle loro aziende:
La maggior parte delle compagnie assicurative ha dato priorità alla trasformazione digitale e alla modernizzazione della base IT, utilizzando infrastrutture e piattaforme hybrid cloud e multi-cloud per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati. Questo approccio può accelerare la velocità di commercializzazione, fornendo funzionalità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, facilitando la crescita aziendale e migliorando l'esperienza dei clienti nelle loro interazioni con l'azienda.
IBM è tra le poche aziende globali in grado di riunire la gamma di funzionalità necessarie per trasformare completamente il modo in cui le assicurazioni vengono commercializzate, vendute, sottoscritte, gestite e pagate.
Con un forte focus sull'AI in tutto il suo ampio portfolio, IBM continua a essere leader di settore nelle funzionalità legate all'AI. In un recente Gartner Magic Quadrant, IBM è stata inserita nella sezione in alto a destra per le sue funzionalità legate all'AI (cioè, piattaforma di conversational AI, motori di insight e servizio di sviluppo AI).
La piattaforma AI e dati IBM watsonx, insieme alla sua suite di assistenti AI, è progettata per aiutare a scalare e accelerare l'impatto dell'AI con l'utilizzo di dati affidabili in tutta l'azienda.
IBM collabora con diverse compagnie assicurative per identificare le opportunità di alto valore per l'utilizzo dell'AI generativa. I casi d'uso assicurativi più comuni includono l'ottimizzazione dei processi utilizzati per la gestione di documenti di grandi dimensioni e blocchi di testo o immagini. Questi casi d'uso rappresentano già un quarto dei workload di AI, e si sta vedendo un cambiamento significativo verso il miglioramento della loro funzionalità con l'AI generativa. Questo miglioramento comporta l'estrazione di contenuti e insight o la classificazione delle informazioni per supportare i processi decisionali, come nella sottoscrizione e nell'elaborazione dei sinistri. Le aree di interesse in cui l'uso delle funzionalità di AI generativa può fare una differenza significativa nel settore assicurativo includono:
IBM sta creando soluzioni basate sull'AI generativa per vari casi d'uso, tra cui agenti virtuali, ricerca conversazionale, processi di conformità e normativi, indagini sui sinistri e modernizzazione delle applicazioni. Di seguito riepiloghiamo alcune delle nostre attuali iniziative di implementazione dell'AI generativa.
Coinvolgimento del cliente: fornire una copertura assicurativa significa lavorare con numerosi documenti. Questi documenti includono descrizioni dei prodotti assicurativi che illustrano nel dettaglio gli elementi coperti e le esclusioni, documenti di polizza o contrattuali, fatture e ricevute dei premi, oltre a richieste di rimborso presentate, spiegazioni dei benefici, stime di riparazione, fatture ai fornitori e altro ancora. Una parte significativa delle interazioni dei clienti con la compagnia assicurativa consiste in richieste relative ai termini e alle condizioni di copertura per vari prodotti, alla comprensione dell'importo del pagamento dei sinistri approvati, ai motivi del mancato pagamento dell'importo del sinistro inviato e allo stato delle transazioni come le ricevute dei premi, i pagamenti dei sinistri, richieste di modifica delle polizze e altro ancora.
Come parte delle nostre iniziative di AI generativa, possiamo dimostrare la capacità di utilizzare un foundation model con messa a punto dei prompt per esaminare i dati strutturati e i dati non strutturati all'interno dei documenti assicurativi (dati associati alla richiesta del cliente) e fornire raccomandazioni personalizzate riguardo al prodotto, al contratto o alla richiesta generale di assicurazione. La soluzione può fornire risposte specifiche in base al profilo del cliente e alla cronologia delle transazioni, accedendo ai dati di gestione delle polizze e dei sinistri sottostanti. La capacità di analizzare istantaneamente i dati estesi dei clienti, di individuare gli schemi per generare insight e di prevedere le esigenze dei clienti può portare a una maggiore soddisfazione della clientela.
Un esempio di coinvolgimento del cliente è un chatbot basato sull'AI generativa che abbiamo sviluppato per un cliente multinazionale di assicurazioni sulla vita. Il PoC mostra una maggiore personalizzazione delle risposte alle domande sui prodotti assicurativi quando si fa uso delle funzionalità di AI generativa.
Un altro chatbot che abbiamo sviluppato per un cliente assicurativo mostra la possibilità, per il contraente, di ottenere una visione completa delle coperture fornite in un pacchetto assicurativo, compresi i premi per ciascuna delle coperture assicurative contenute nel pacchetto. Allo stesso modo, vanta la capacità di eseguire una serie di altre funzioni, come l'aggiunta dei documenti richiesti (ad esempio, certificati di nascita), l'aggiunta di beneficiari che indagano sui prodotti assicurativi e l'integrazione della copertura attuale. Tutte queste funzionalità sono supportate dall'automazione e personalizzate dall'AI tradizionale e dall'AI generativa utilizzando foundation model sicuri e affidabili.
Di seguito mostriamo un esempio di un cliente che chiede informazioni su una specifica procedura odontoiatrica e riceve una risposta personalizzata in base alla conoscenza delle coperture dentistiche esistenti del cliente e alla capacità del chatbot di AI generativa di avere una conversazione interattiva (simile a quella di un agente esperto del servizio clienti) adattato alle esigenze specifiche del cliente.
Attualmente stiamo sviluppando diversi casi d'uso, tra cui:
Assistenza agli agenti assicurativi/agenti del contact center: le compagnie assicurative hanno ampiamente implementato unità di risposta vocale, app e soluzioni online basate sul web che i clienti possono utilizzare per richieste semplici, come le informazioni sul saldo dovuto e i controlli dello stato di pagamento dei sinistri. Tuttavia, l'attuale serie di soluzioni è limitata in termini di funzionalità e non è in grado di rispondere alle domande più complesse dei clienti, come quelle elencate nella sezione Coinvolgimento dei clienti. Di conseguenza, spesso i clienti chiamano l'agente assicurativo o il contact center della compagnia assicurativa. Le soluzioni basate sull'AI generativa progettate per gli agenti possono ridurre significativamente i tempi di ricerca dei documenti, riassumere le informazioni e abilitare funzionalità di consulenza, portando a un aumento della produttività (il link risiede fuori da ibm.com) con una media del 14–34% (il link risiede fuori da ibm.com) o addirittura il 42% (il link risiede fuori da ibm.com), e a metriche di soddisfazione del cliente migliori. IBM implementa soluzioni tradizionali basate sull'AI presso le compagnie assicurative da diversi anni, utilizzando prodotti come IBM watsonx Assistant e IBM Watson Explorer. Stiamo avviando collaborazioni con alcune compagnie assicurative per integrare foundation model e messa a punto dei prompt per migliorare le funzionalità di assistenza agli agenti.
Gestione del rischio: per prendere decisioni di sottoscrizione relative alle proprietà, le compagnie assicurative raccolgono una quantità significativa di dati esterni, inclusi i dati sulla proprietà forniti nei moduli di richiesta assicurativa e i registri storici di inondazioni, uragani, incidenti di incendio e statistiche sulla criminalità, per il luogo specifico della proprietà. Sebbene i dati storici siano pubblicamente disponibili in fonti come data.gov (link si trova fuori ibm.com), le compagnie assicurative ben affermate hanno anche accesso ai propri dati di sottoscrizione e di esperienza di sinistri. Attualmente, l'utilizzo di questi dati per la modellazione del rischio comporta sforzi manuali intensivi, e le funzionalità AI sono sottoutilizzate.
Un'attuale iniziativa di IBM prevede la raccolta di dati pubblicamente disponibili relativi alla sottoscrizione di assicurazioni sulle proprietà e alle indagini sui sinistri per migliorare i foundation model nella piattaforma di AI e dati IBM watsonx. I risultati possono poi essere utilizzati dai nostri clienti, che possono incorporare i dati delle loro esperienze con le proprietà per perfezionare ulteriormente i modelli. Questi modelli e dati proprietari saranno ospitati in un ambiente IBM Cloud sicuro, progettato specificamente per soddisfare i requisiti di conformità normativa del settore per gli hyperscaler. La soluzione di gestione del rischio mira ad accelerare significativamente la valutazione del rischio e i processi decisionali, migliorando al contempo la qualità delle decisioni.
Modernizzazione del codice: molte compagnie assicurative con oltre 50 anni di storia si affidano ancora a sistemi sviluppati negli anni '70, spesso codificati in un mix di Cobol, Assembler e PL1. La modernizzazione di questi sistemi richiede la conversione del codice legacy in Java o altri linguaggi di programmazione pronti per la produzione.
IBM sta collaborando con diversi istituti finanziari utilizzando funzionalità di AI generativa per comprendere la logica e le regole di business integrate nel codice esistente e supportarne la trasformazione in un sistema modulare. Il processo di trasformazione utilizza il modello di business dei componenti IBM (per le assicurazioni) e il framework BIAN (per il settore bancario) per orientare la riprogettazione. L'AI generativa aiuta anche a produrre casi di test e script per testare il codice modernizzato.
In uno studio condotto dall’Institute for Business Value (IBV) di IBM, i leader aziendali hanno espresso preoccupazioni sull’adozione dell’AI generativa. Le principali preoccupazioni riguardano:
IBM affronta i problemi sopracitati attraverso la sua suite di componenti della piattaforma watsonx: lo studio di AI IBM watsonx.ai, lo storage dei dati IBM watsonx.data e il toolkit IBM watsonx.governance per la governance dell’AI. In particolare, watsonx.governance offre le funzionalità necessarie per monitorare e governare l’intero ciclo di vita dell’AI fornendo trasparenza, responsabilità, lineage, tracciamento dei dati e monitoraggio di distorsioni ed equità nei modelli. La soluzione end-to-end offre ai leader delle compagnie assicurative funzioni che consentono workflow di AI responsabili, trasparenti e spiegabili nell’uso sia dell’AI tradizionale che dell’AI generativa.
Come descritto sopra, abbiamo individuato molte opportunità di alto valore per aiutare le compagnie assicurative a iniziare a usare l’AI generativa per la trasformazione digitale dei loro processi aziendali assicurativi. Inoltre, la tecnologia di AI generativa può essere utilizzata per fornire nuovi tipi di contenuti come articoli (per il marketing di prodotti assicurativi), contenuti personalizzati o e-mail per i clienti e persino aiutare nella generazione di contenuti come il codice di programmazione per aumentare la produttività degli sviluppatori.
L’esperienza di IBM nel lavorare con i clienti indica significativi guadagni di produttività nell’uso dell’AI generativa, incluso il miglioramento dei processi HR per semplificare attività come l’acquisizione di talenti e la gestione delle prestazioni dei dipendenti, l’aumento della produttività degli operatori di assistenza clienti affinché possano concentrarsi sulle interazioni di maggior valore con i clienti (mentre gli assistenti virtuali digitali con l’AI generativa gestiscono le richieste più semplici), e il risparmio di tempo e fatica nella modernizzazione del codice legacy utilizzando l’AI generativa per supportare la rifattorizzazione e la conversione del codice.
