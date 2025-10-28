Vediamo innanzitutto come la soluzione ha permesso una gestione più intelligente dei sinistri.

La presentazione dei reclami è un punto di contatto fondamentale per i clienti e deve essere gestita in modo efficiente. Attraverso il loro programma di trasformazione dei reclami, MUDUM ha ristrutturato i team per il supporto interfunzionale e ha introdotto nuove capacità tecnologiche. Prima di lanciare la loro soluzione di coinvolgimento del cliente (visualizzazione a 360 gradi del cliente), i gestori dei reclami dovevano navigare in diverse soluzioni o più opzioni all'interno della stessa soluzione per raccogliere informazioni sui clienti. Le chiamate in entrata mancavano di contesto, cosa che rendeva difficile personalizzare il servizio.

Oggi, i responsabili dei sinistri hanno un contesto completo a portata di mano, dati aggregati sui clienti, reclami continui e cronologie dei servizi, che consentono un servizio clienti più rapido e reattivo. "I nostri agenti sanno quando il cliente ha chiamato l'ultima volta e i dettagli esatti dei sinistri in corso", afferma Ferreira.

"Questo ha avuto un enorme impatto sul servizio clienti e ha ridotto drasticamente il tempo necessario per fornire informazioni ai clienti. Infatti, quando la consueta corsa di dicembre alla fine del 2022 si è scontrata con un periodo di maltempo, le richieste di risarcimento si sono moltiplicate. Ma sorprendentemente, la velocità con cui è stata data risposta alle richieste sin dalla prima chiamata è salita alle stelle rispetto agli anni precedenti. I nostri tassi di risposta sono passati da meno dell'80% al 97%", afferma Vanda Caetano, responsabile del servizio clienti. Queste statistiche non sono attribuibili esclusivamente all'API management, ma rappresentano "un tassello importante del puzzle", afferma Ferreira.

Ora, concentriamoci sul percorso omnicanale e sull'innovazione business-to-business-to-consumer (B2B2C) di MUDUM.

Come parte del proprio percorso di business transformation e omnicanale digitale, MUDUM ha creato nuovi pacchetti assicurativi omnicanale e li ha resi disponibili tramite API. Attraverso il portale dello sviluppatore, i partner di MUDUM possono esporre i dati a terze parti - come business partner - che possono quindi vendere i servizi MUDUM direttamente attraverso le proprie piattaforme. "Prendiamo come esempio l'assicurazione sulla casa," spiega Ferreira. "Ora i clienti finali possono accedere a siti web di terze parti, online, tramite un'app mobile o in una banca, e ottenere un preventivo, un prezzo o un'offerta. In precedenza, dovevano recarsi in una delle filiali partner o chiamare la linea diretta per ottenere la polizza finale. Ora, i clienti potenziali e quelli già acquisiti hanno nuovi servizi digitali come questo esempio", aggiunge Sousa. "E il piano a breve termine è quello di ampliare la portata e distribuire servizi come questo a diversi tipi di assicurazione, tra cui quella per l'auto e quella sanitaria", conclude Sousa.

MUDUM è solo all'inizio della sua incredibile trasformazione. Attivano continuamente nuovi servizi e partnership. IBM sta ora supportando l'azienda con funzionalità di trasferimento file gestito (MTF) per tracciare e registrare tutti gli scambi di file con i partner. E per quanto riguarda il futuro, MUDUM non si fermerà presto.

"Le API svolgono un ruolo enorme nelle ambizioni di MUDUM per il futuro. Sappiamo che possiamo offrire molti più servizi e prodotti, ma non è solo la tecnologia a permetterlo. Se non si riesce a coinvolgere le persone giuste in azienda fin dall'inizio, è un fallimento.

La scelta del giusto partner di integrazione, oltre che del giusto implementatore, è stata fondamentale per far sì che tutti vadano nella stessa direzione", conclude Ferreira.