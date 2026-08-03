Sblocca una gestione dei dati più intelligente con IBM watsonx.data
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Dati operativi in tempo reale, AI-ready

Potenzia le applicazioni di AI con dati operativi in tempo reale, ricerca vettoriale e contesto aziendale in un'architettura potente, aperta e scalabile

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Dati in tempo reale. Vantaggio competitivo reale.

Le sfide

Molte app di AI si basano su contenuti statici, pipeline ritardate o sistemi isolati. Ma i casi d'uso di maggior valore dipendono dai dati operativi che cambiano costantemente: transazioni, interazioni con i clienti, eventi e segnali dell'app. Quando è difficile accedere ai dati o sono lenti da attivare, l'AI rimane bloccata nei piloti invece di supportare decisioni e azioni reali.

Soluzione

watsonx.data aiuta le organizzazioni a trasformare i dati operativi in un contesto AI-ready attraverso formati aperti, motori adatti allo scopo e accesso intelligente in tutto il complesso dei dati. Per workload in tempo reale, questo può includere Astra DB, un motore NoSQL basato su Cassandra progettato per letture e scritture ad alta produttività, bassa latenza e disponibilità sempre accesa, fornito come servizio cloud completamente gestito su AWS, Google Cloud e Azure in più di 30 regioni.

Uomo d'affari che utilizza un tablet con dashboard del sistema di gestione dell'inventario del magazzino digitale in un magazzino intelligente, concetto di logistica moderna e tecnologia della supply chain.
Dalla fonte dei dati all'azione in tempo reale 01 Collega dati operativi in tempo reale

Acquisisci eventi, transazioni, interazioni e segnali di applicazione nel momento stesso in cui si verificano. Trasmetti i dati degli eventi attraverso piattaforme di elaborazione in tempo reale, mentre memorizzi direttamente i dati operativi in un motore NoSQL ad alte prestazioni per un accesso a bassa latenza.

 02 Elabora, memorizza e distribuisci i dati in tempo reale.

Arricchisci ed elabora continuamente i live streaming, quindi memorizzali e distribuiscili tramite watsonx.data con un motore NoSQL basato su Cassandra. Supporta operazioni di lettura e scrittura ad alta velocità, combinando dati operativi con ricerca vettoriale e contesto aziendale.

 03 Alimenta applicazioni in tempo reale e AI

Fornisci contesto in tempo reale a esperienze personalizzate, IoT, banca, retail e casi d'uso della supply chain. Offri ai team la scalabilità, la sicurezza e l'apertura necessarie per supportare le decisioni in pochi millisecondi.

Perché utilizzare watsonx.data per l'AI in tempo reale?

Operazioni più semplici e a basso costo, senza sacrifici

Riduci il carico operativo con una piattaforma completamente gestita e di livello aziendale per workload NoSQL. Elimina gran parte della complessità della gestione del cluster, delle patch e della messa a punto, così i team possono concentrarsi sulla costruzione e l'esecuzione delle applicazioni invece che sulla manutenzione dell'infrastruttura. Riduci il costo totale di proprietà (TCO) grazie a strumenti centralizzati, automazione e un utilizzo più efficiente delle risorse.
Prestazioni veloci, scalabili e sempre attive

Costruisci e scala applicazioni in tempo reale più velocemente con API familiari, modelli dati flessibili e infrastrutture gestite. Supporta workload con bassa latenza, scalabilità elastica e disponibilità globale su più cloud e regioni, in modo che i team possano passare dalla distribuzione alla produzione in modo rapido e sicuro.
Unifica i dati, agisci in tempo reale e governa con sicurezza.

Unisci dati operativi, analitici e vettoriali in un'architettura adatta affinché supporti risultati in tempo reale e casi d'uso AI-ready. Consenti l'accesso a bassa latenza ai dati in tempo reale senza pipeline complesse, mantenendo al contempo sicurezza, governance e apertura di livello aziendale nel complesso dei dati.
Dove i dati in tempo reale creano un vantaggio per l'AI
Vista ravvicinata di una persona che tiene in mano e interagisce con uno smartphone, controllando i biglietti di viaggio
Esperienze mobili personalizzate

Supporta raccomandazioni, viaggi e ordini, portafogli, pagamenti e ricompense con accesso sempre attivo a dati operativi in rapida evoluzione.
Carrello elevatore giallo che trasporta un pallet di merci all'interno di un grande magazzino.
Supply chain e logistica

Potenzia il monitoraggio della flotta, la visibilità dell'inventario e gli aggiornamenti delle spedizioni con inserimento ed elaborazione in tempo reale.
Persona in grembiule che cerca le bottiglie sullo scaffale di un negozio accanto a un carrello della spesa.
Vendita al dettaglio e digital commerce

Offri esperienze di ricerca responsive, personalizzazione e campagne su larga scala con bassa latenza e alto throughput.
Giovane donna che utilizza un bancomat
Servizi bancari e rilevamento delle frodi

Supporta l'elaborazione dei pagamenti, il rilevamento delle frodi e i sistemi di trading che dipendono da letture, scritture e recupero contestuale rapidi.
Persona che cammina in una struttura industriale utilizzando un tablet accanto a grandi macchine e attrezzature in fabbrica
IoT e telemetria

Inserisci e agisci su segnali di applicazione, eventi del dispositivo e dati di prestazioni in tempo reale.
Risorse

Dimostrato per workload in tempo reale su scala di produzione

Un uomo e una donna siedono a un tavolo in un bar, la donna sta guardando il suo smartphone
Come Bud Financial ha costruito una piattaforma di data intelligence
Il team di ingegneria di Bud Financial ha integrato la tecnologia IBM in un'architettura che arricchisce le transazioni finanziarie in meno di cinque millisecondi con una precisione superiore al 97%.
Un agricoltore esamina la qualità delle colture nel campo.
Come SupPlant trasforma i dati in tempo reale in insight
SupPlant costruisce la prima soluzione di irrigazione intelligente senza sensori al mondo.
Imprenditori creativi che fanno brainstorming con un tablet digitale in ufficio
Come Bay Point ha costruito un'AI sicura per i mercati privati
Per accelerare la capacità dei clienti di prendere decisioni finanziarie critiche, Bay Point ha creato Atlas, una piattaforma basata su AI, progettata per consentire ai clienti di interagire in modo conversazionale con le loro data room sicure.
Fasi successive

Scopri come Astra DB su IBM watsonx.data può aiutarti a costruire applicazioni di AI generativa in tempo reale con una piattaforma dati unificata. Inizia con il workshop di un caso d'uso, prova Astra DB, o passa da open-source Cassandra a un modello di produzione gestita.

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