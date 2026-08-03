Potenzia le applicazioni di AI con dati operativi in tempo reale, ricerca vettoriale e contesto aziendale in un'architettura potente, aperta e scalabile
Le sfide
Molte app di AI si basano su contenuti statici, pipeline ritardate o sistemi isolati. Ma i casi d'uso di maggior valore dipendono dai dati operativi che cambiano costantemente: transazioni, interazioni con i clienti, eventi e segnali dell'app. Quando è difficile accedere ai dati o sono lenti da attivare, l'AI rimane bloccata nei piloti invece di supportare decisioni e azioni reali.
Soluzione
watsonx.data aiuta le organizzazioni a trasformare i dati operativi in un contesto AI-ready attraverso formati aperti, motori adatti allo scopo e accesso intelligente in tutto il complesso dei dati. Per workload in tempo reale, questo può includere Astra DB, un motore NoSQL basato su Cassandra progettato per letture e scritture ad alta produttività, bassa latenza e disponibilità sempre accesa, fornito come servizio cloud completamente gestito su AWS, Google Cloud e Azure in più di 30 regioni.
Acquisisci eventi, transazioni, interazioni e segnali di applicazione nel momento stesso in cui si verificano. Trasmetti i dati degli eventi attraverso piattaforme di elaborazione in tempo reale, mentre memorizzi direttamente i dati operativi in un motore NoSQL ad alte prestazioni per un accesso a bassa latenza.
Arricchisci ed elabora continuamente i live streaming, quindi memorizzali e distribuiscili tramite watsonx.data con un motore NoSQL basato su Cassandra. Supporta operazioni di lettura e scrittura ad alta velocità, combinando dati operativi con ricerca vettoriale e contesto aziendale.
Fornisci contesto in tempo reale a esperienze personalizzate, IoT, banca, retail e casi d'uso della supply chain. Offri ai team la scalabilità, la sicurezza e l'apertura necessarie per supportare le decisioni in pochi millisecondi.
Riduci il carico operativo con una piattaforma completamente gestita e di livello aziendale per workload NoSQL. Elimina gran parte della complessità della gestione del cluster, delle patch e della messa a punto, così i team possono concentrarsi sulla costruzione e l'esecuzione delle applicazioni invece che sulla manutenzione dell'infrastruttura. Riduci il costo totale di proprietà (TCO) grazie a strumenti centralizzati, automazione e un utilizzo più efficiente delle risorse.
Costruisci e scala applicazioni in tempo reale più velocemente con API familiari, modelli dati flessibili e infrastrutture gestite. Supporta workload con bassa latenza, scalabilità elastica e disponibilità globale su più cloud e regioni, in modo che i team possano passare dalla distribuzione alla produzione in modo rapido e sicuro.
Unisci dati operativi, analitici e vettoriali in un'architettura adatta affinché supporti risultati in tempo reale e casi d'uso AI-ready. Consenti l'accesso a bassa latenza ai dati in tempo reale senza pipeline complesse, mantenendo al contempo sicurezza, governance e apertura di livello aziendale nel complesso dei dati.
Supporta raccomandazioni, viaggi e ordini, portafogli, pagamenti e ricompense con accesso sempre attivo a dati operativi in rapida evoluzione.
Potenzia il monitoraggio della flotta, la visibilità dell'inventario e gli aggiornamenti delle spedizioni con inserimento ed elaborazione in tempo reale.
Offri esperienze di ricerca responsive, personalizzazione e campagne su larga scala con bassa latenza e alto throughput.
Supporta l'elaborazione dei pagamenti, il rilevamento delle frodi e i sistemi di trading che dipendono da letture, scritture e recupero contestuale rapidi.
Inserisci e agisci su segnali di applicazione, eventi del dispositivo e dati di prestazioni in tempo reale.