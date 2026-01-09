Intelligenza artificiale Automazione IT

Parla con la tua data room: come Bay Point Advisors ha creato una piattaforma RAG sicura per l'analisi del mercato privato

Per accelerare la capacità dei clienti di prendere decisioni finanziarie critiche, Bay Point ha creato Atlas, una piattaforma basata su AI, progettata per consentire ai clienti di interagire in modo conversazionale con le loro data room sicure.

By Rick Atkinson and Chad Jennings

Precisione e sicurezza sono due requisiti critici per il processo decisionale di investimento. Quando esaminano le opportunità di investimento, le società finanziarie spesso creano delle data room sicure in cui conservare tutte le fonti di due diligence necessarie per aiutare gli investitori a prendere una decisione "go" o "no-go". Ma le opportunità di investimento sono spesso fugaci; esaminare migliaia di PDF, fogli di calcolo critici, contratti e altri documenti per prendere una decisione può richiedere troppo tempo.

Bay Point Advisors è una società di gestione degli investimenti con sede ad Atlanta che si concentra sulle opportunità del mercato privato, spesso trascurate dagli investitori tradizionali. Per accelerare la capacità dei clienti di prendere decisioni finanziarie critiche, Bay Point ha creato Atlas, una piattaforma basata su AI progettata per consentire ai clienti di interagire in modo conversazionale con le loro data room. Invece di scansionare manualmente i file per trovare condizioni di prestito, vincoli, note di rischio e altri dettagli critici per l'accordo, gli utenti pongono domande dirette e ricevono risposte fondate e basate su citazioni, provenienti dai documenti privati all'interno della data room... in millisecondi.

Il problema: le recensioni dei documenti ad alto volume rallentano le decisioni

Per essere sostenibile in contesti finanziari, la piattaforma Atlas doveva soddisfare i seguenti aspetti:

  • Recupero ad alta precisione
  • Risposte fondate e spiegabili
  • Autorizzazioni rigorose e isolamento dei dati
  • Basso carico operativo
  • Integrazione perfetta con lo stack .NET e Angular esistente di Bay Point

Atlas ha affrontato questa sfida con ilRetrieval-augmented generation (RAG), combinando la ricerca semantica con la sintesi basata su AI.

Architettura: un workflow RAG di livello produttivo

Atlas combina lo stack .NET e Angular di Bay Point con Astra DB su IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI e un livello di metadati SQL. La sua architettura è organizzata attorno a due pipeline coordinate:

  • Il workflow di chat utilizzato dai clienti
  • Il workflow di inserimento dei documenti per gli steward (amministratori autorizzati responsabili dei caricamenti)

1. Workflow delle query degli investitori (processo di chat)

Quando un cliente invia una domanda, Atlas autentica l'utente e recupera il contesto dal livello di metadati SQL per assicurarsi che solo i documenti autorizzati siano inclusi nel recupero. I metadati associati a ciascun documento (come l'ID della stanza e il livello di autorizzazione) vengono utilizzati per imporre un filtraggio rigoroso.

La domanda e il contesto utente vengono inviati ad Astra DB, che inoltra il testo al modello di embedding di Azure OpenAI per la vettorializzazione. Il vettore risultante viene utilizzato per interrogare il database vettoriale di Astra DB, recuperando i blocchi di testo più rilevanti e i metadati associati.

Atlas invia quindi la domanda dell'utente, le istruzioni prompt, la cronologia delle chat precedenti e i blocchi recuperati a un modello di chat Azure OpenAI, che genera una risposta concreta in linguaggio naturale comprensiva di citazioni dettagliate.

Flusso di Atlas Chat: una domanda autenticata viene incorporata tramite Data API, quindi recuperata tramite Astra DB e genera una risposta Azure OpenAI con citazioni. Figura 1. Flusso di Atlas Chat: una domanda autenticata viene incorporata tramite Data API, quindi recuperata tramite Astra DB e genera una risposta Azure OpenAI con citazioni.

2. Workflow di integrazione documenti (pipeline di embedding dei documenti)

Quando un dipendente di Bay Point carica documenti in una stanza, Atlas sposta i file in Azure Blob Storage e registra i metadati nel database SQL di Atlas. Il testo viene estratto e suddiviso in segmenti gestibili. Ogni blocco è timbrato con metadati per garantire un corretto controllo degli accessi e la tracciabilità durante il recupero.

I blocchi vengono quindi inviati al database vettoriale, che utilizza il modello di embedding Azure OpenAI per vettorializzare ogni blocco. I vettori risultanti, insieme agli ID dei documenti, agli identificatori delle stanze e ai metadati delle autorizzazioni, vengono scritti nel database vettoriale di Astra DB.

Poiché ogni blocco è memorizzato in modo indipendente, la sostituzione o l'aggiornamento di un documento richiede solo una reindicizzazione parziale, riducendo i costi operativi e la complessità.

Atlas Document Embedding Pipeline: uno steward carica i documenti della data room, che vengono inviati a Blob Storage. Quindi, l'estrazione, la suddivisione in blocchi e l'integrazione avvengono tramite Data API e i dati vengono scritti nello storage vettoriale in Astra DB. Figura 2. Pipeline di integrazione dei documenti Atlas: uno steward carica i documenti della stanza, che vengono inviati a Blob Storage. Quindi, l'estrazione, la suddivisione in blocchi e l'integrazione avvengono tramite Data API e i dati vengono scritti nello storage vettoriale in Astra DB.

Considerazioni ingegneristiche: cosa serve per costruire un sistema RAG affidabile

Costruire Atlas ha richiesto diverse scelte ingegneristiche deliberate per soddisfare il rigore del workflow del mercato privato.

Separazione dei modelli di recupero e generazione

Atlas utilizza un modello per gli incorporamenti e un altro per la generazione delle risposte. Questa divisione migliora la precisione del recupero e produce sintesi più coerenti rispetto a un unico modello multiuso.

Integrazione basata su REST utilizzando l'API dei dati

L'API dati di Astra DB (con la sua interfaccia REST e l'SDK .NET) ha permesso al team di ingegneria di integrare operazioni vettoriali nel codice esistente con il minimo attrito, eliminando la necessità di adottare nuovi linguaggi o implementare infrastrutture aggiuntive.

Controllo degli accessi basato sui metadati

I permessi vengono applicati a livello di blocco utilizzando i metadati che vengono impostati durante l'inserimento. Durante il recupero, vengono considerati solo i blocchi autorizzati, assicurando che le risposte siano sempre provenienti da documenti che l'utente può visualizzare.

Manutenzione efficiente grazie alla reindicizzazione parziale

Atlas non ha bisogno di rielaborare interi set di dati quando un documento deve essere modificato, sostituito o eliminato. Solo i file interessati vengono reindicizzati, mantenendo l'inserimento rapido e gestibile.

Velocità operativa grazie al supporto dei fornitori

Il team di ingegneri di Bay Point ha accelerato lo sviluppo con l'aiuto dei canali di supporto diretto e delle linee guida all'implementazione di IBM. Questo passaggio è stato particolarmente importante durante la progettazione dei workflow di recupero e la regolazione dei parametri di embedding. Il team di supporto ha utilizzato Langflow, l'interfaccia intuitiva di IBM con drag-and-drop per lo sviluppo, per aiutare il team di Bay Point a visualizzare i requisiti architettonici e la fattibilità complessiva del progetto Atlas.

Risultati: insight più rapidi, migliore governance, maggiore fiducia

Atlas migliora significativamente il modo in cui clienti e analisti interagiscono con i dati del mercato privato, ottenendo:

  • Generazione di insight più rapida: le informazioni chiave vengono visualizzate in pochi secondi
  • Fondamento coerente: le risposte includono citazioni della fonte
  • Tassi di errore inferiori: le allucinazioni vengono ridotte grazie ai prompt limitati
  • Maggiore produttività: meno tempo dedicato alla scansione manuale dei documenti
  • Governance solida: autorizzazione a livello di documento mantenuta end-to-end

La piattaforma trasforma insiemi di documenti statici e non strutturati in uno strato di conoscenza consultabile e conversazionale che accelera il workflow di due diligence.

Cosa succede dopo: agentic AI per workflow di investimento

Atlas si sta evolvendo verso l'AI agentica, in cui i processi autonomi possono attingere sia ai documenti privati che alle informazioni di mercato e ai set di dati pubblici per ottenere nuove informazioni rilevanti per un investimento. Le funzionalità future potrebbero includere:

  • Notifiche quando i nuovi documenti influiscono sui termini dell'accordo
  • Verifica della coerenza tra documenti
  • Monitoraggio dei cambiamenti normativi o di mercato
  • Riepiloghi proattivi degli aggiornamenti dei documenti

Questa progressione fa passare Atlas dalla risposta reattiva alle domande a un'intelligenza proattiva.

Un'architettura RAG sicura e scalabile per la finanza

Atlas dimostra come la RAG possa operare in modo sicuro e affidabile entro i vincoli degli investimenti nel mercato privato. Astra DB fornisce storage vettoriale, il recupero a bassa latenza e l'integrazione basata su REST che supportano la ricerca semantica di Atlas. Azure OpenAI offre il livello di ragionamento che sintetizza risposte fondate e ricche di citazioni.

Insieme, questi componenti permettono a Bay Point Advisors di trasformare la due diligence del mercato privato in un'esperienza rapida, conversazionale e governabile, completamente guidata dai dati dell'azienda e in linea con le esigenze di sicurezza del settore finanziario.

