Quando un dipendente di Bay Point carica documenti in una stanza, Atlas sposta i file in Azure Blob Storage e registra i metadati nel database SQL di Atlas. Il testo viene estratto e suddiviso in segmenti gestibili. Ogni blocco è timbrato con metadati per garantire un corretto controllo degli accessi e la tracciabilità durante il recupero.
I blocchi vengono quindi inviati al database vettoriale, che utilizza il modello di embedding Azure OpenAI per vettorializzare ogni blocco. I vettori risultanti, insieme agli ID dei documenti, agli identificatori delle stanze e ai metadati delle autorizzazioni, vengono scritti nel database vettoriale di Astra DB.
Poiché ogni blocco è memorizzato in modo indipendente, la sostituzione o l'aggiornamento di un documento richiede solo una reindicizzazione parziale, riducendo i costi operativi e la complessità.