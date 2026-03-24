SupPlant ha scelto IBM Watsonx Orchestrate e IBM DataStax come base per la sua nuova offerta, chiamata Plant ;). Basandosi sull'algoritmo sofisticato e sul vasto datastore sviluppato da SupPlant, Plant ;) utilizza immagini satellitari dei lotti per fornire agli agricoltori informazioni meteorologiche e di irrigazione personalizzate due volte a settimana, oltre a avvisi ad hoc per condizioni meteorologiche estreme e stress delle piante.

Con IBM DataStax, SupPlant ha automatizzato l'ingestione e il recupero dei dati non strutturati raccolti da sensori e Satellite, arricchendoli per renderli AI-ready. Quindi, utilizzando watsonx Orchestrate, SupPlant ha sviluppato agenti AI che aiutano gli agricoltori ad analizzare i loro appezzamenti nel tempo per ottenere insight più approfonditi. Allo stesso tempo, SupPlant ha sviluppato un agente AI per identificare i lead per i venditori di prodotti agricoli.

Inizialmente, SupPlant ha condotto un progetto pilota con 50 agricoltori. Con un forte ciclo di feedback e un processo iterativo, l'azienda ha perfezionato Plant ;) per renderlo più facile da usare. Ad esempio, nel front-end, la soluzione è integrata con WhatsApp, il che significa che gli agricoltori ricevono notifiche tramite un'interfaccia familiare e non devono installare nuovi software.