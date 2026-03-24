SupPlant realizza la prima soluzione di irrigazione intelligente senza sensori al mondo.
I coltivatori di tutto il mondo stanno affrontando condizioni sempre più difficili. Con i cambiamenti climatici che rendono più difficile prevedere i modelli meteorologici, i metodi di irrigazione tradizionali non garantiscono più una resa sufficiente. Allo stesso tempo, il settore agricolo è fortemente influenzato dalle tendenze, rendendo l'agilità cruciale per il successo.
SupPlant lavora per aiutare gli agricoltori a ottimizzare l'irrigazione per sostenere rese agricole più forti, risparmiando al contempo l'acqua ottimizzandone l'uso. Utilizzando hardware specializzato sul campo e algoritmi software proprietari, SupPlant offre agli agricoltori raccomandazioni su misura per supportare le esigenze delle colture in tempo reale. Con l'obiettivo di espandersi, SupPlant ha riconosciuto di poter utilizzare i ricchi dati raccolti per creare una soluzione senza sensori, rendendo accessibili metodi di irrigazione intelligenti per aziende agricole di piccole e medie dimensioni. Allo stesso tempo, l'azienda mirava ad espandersi nelle operazioni B2B2C, aiutando i venditori di semi, fertilizzanti e pesticidi a connettersi con questi clienti più piccoli. L'azienda ha inoltre adottato un approccio B2G, aiutando i governi a comprendere il proprio landscape della sicurezza alimentare, fungendo da polizza assicurativa per capire meglio dove concentrare i propri sforzi a livello nazionale.
"Circa il 90% degli agricoltori di tutto il mondo gestisce piccole operazioni", esordisce Lior Naaman, responsabile marketing di SupPlant. "Spesso hanno poca esperienza con la tecnologia e non dispongono delle risorse per installare l'hardware. Riprogettando la nostra tecnologia per soddisfare le loro esigenze, miravamo ad aumentare significativamente la produttività delle colture in tutto il mondo".
SupPlant ha scelto IBM Watsonx Orchestrate e IBM DataStax come base per la sua nuova offerta, chiamata Plant ;). Basandosi sull'algoritmo sofisticato e sul vasto datastore sviluppato da SupPlant, Plant ;) utilizza immagini satellitari dei lotti per fornire agli agricoltori informazioni meteorologiche e di irrigazione personalizzate due volte a settimana, oltre a avvisi ad hoc per condizioni meteorologiche estreme e stress delle piante.
Con IBM DataStax, SupPlant ha automatizzato l'ingestione e il recupero dei dati non strutturati raccolti da sensori e Satellite, arricchendoli per renderli AI-ready. Quindi, utilizzando watsonx Orchestrate, SupPlant ha sviluppato agenti AI che aiutano gli agricoltori ad analizzare i loro appezzamenti nel tempo per ottenere insight più approfonditi. Allo stesso tempo, SupPlant ha sviluppato un agente AI per identificare i lead per i venditori di prodotti agricoli.
Inizialmente, SupPlant ha condotto un progetto pilota con 50 agricoltori. Con un forte ciclo di feedback e un processo iterativo, l'azienda ha perfezionato Plant ;) per renderlo più facile da usare. Ad esempio, nel front-end, la soluzione è integrata con WhatsApp, il che significa che gli agricoltori ricevono notifiche tramite un'interfaccia familiare e non devono installare nuovi software.
Con la tecnologia IBM al centro di Plant ;), SupPlant può guidare la crescita aiutando i piccoli agricoltori a coltivare il cibo su cui il mondo fa affidamento. In particolare, SupPlant offre Plant ;) gratuitamente. Gli agricoltori possono scegliere di acquistare sementi, fertilizzanti e pesticidi tramite SupPlant, ma la tecnologia di irrigazione intelligente è accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro risorse.
"Utilizzando la tecnologia di IBM, possiamo instaurare un rapporto di fiducia con le aziende agricole locali e generare contatti affidabili per i venditori di prodotti agricoli, ottimizzando il marketing e incrementando le loro vendite", spiega Naaman.
Oggi, circa 50.000 agricoltori in tutto il mondo utilizzano Plant ;), e SupPlant registra un afflusso di 500-1.000 nuovi utenti ogni giorno. L'azienda ha registrato un tasso di soddisfazione degli utenti dell'80%, con l'80% degli utenti che legge ogni messaggio inviato dalla soluzione e il 30% che si impegna ulteriormente ponendo domande e rispondendo a sondaggi. L'elevato tasso di coinvolgimento significa che sempre più agricoltori stanno ottenendo insight approfondito dei loro appezzamenti, restando Agile di fronte alle mutevoli condizioni e mantenendo i raccolti più sani.
"Stiamo costantemente lavorando per introdurre nuove caratteristiche per aiutare gli agricoltori a coltivare i raccolti in modo più efficiente che mai", conclude Naaman. "Man mano che andremo avanti, continueremo a fare affidamento sulla tecnologia IBM per raggiungere i nostri obiettivi".
Fondata nel 2016, SupPlant è un'azienda di tecnologia agricola con la missione di risparmiare acqua migliorando al contempo la produttività e la resa delle colture. Con circa 100 dipendenti in uffici in Israele, Marocco, Messico e altri paesi, SupPlant lavora a livello globale per analizzare i bisogni in tempo reale delle colture, producendo insight attuabili per gli agricoltori.
© Copyright IBM Corporation. Febbraio 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.