Banking in 5 millisecondi: come Bud Financial ha creato una piattaforma di data intelligence su IBM watsonx.data

Il team di ingegneria di Bud Financial ha integrato la tecnologia IBM in un'architettura che arricchisce le transazioni finanziarie in meno di cinque millisecondi con una precisione superiore al 97%.
Bud Financial (Bud) aiuta banche, cooperative di credito e fintech a convertire dati transazionali in intelligence del cliente che supporta insight in tempo reale, servizi personalizzati e processo decisionale informato.
I clienti di Bud, con sede a Londra, vanno dalle startup fintech alle banche globali. Il suo cliente più grande serve più di 10 milioni di utenti retail ed elabora oltre 500 milioni di transazioni ogni mese, una portata che richiede affidabilità e precisione in ogni fase. Uno dei suoi clienti più importanti, HSBC, ha adottato la tecnologia di Bud nel 2019 e ne è rimasto così colpito che in seguito è diventato un investitore.
Insieme, il team di ingegneria di IBM e Bud hanno realizzato un'architettura che arricchisce ogni transazione finanziaria in meno di cinque millisecondi con un'accuratezza superiore al 97%. L'architettura lo fa classificando l'acquisto, mappando il commerciante, aggiungendo geolocalizzazione e tag di categorie e pattern ricorrenti o insoliti, consentendo così alle banche di mostrare insight in tempo reale nel momento in cui avviene una transazione.
L'obiettivo principale di Bud è quello di agire come livello di intelligence del cliente per le banche, offrendo una visione completa del comportamento attraverso l'arricchimento dei dati finanziari.
Quando un cliente effettua un acquisto, ad esempio una tazza di caffè, il sistema di Bud riceve i dati grezzi della transazione dalla banca e li categorizza (ad esempio, Cibo → Caffè → Bar). Successivamente identifica il commerciante, aggiunge un logo e una posizione e determina se l'acquisto è ricorrente.
Questo processo avviene prima ancora che l'utente riceva la notifica di pagamento. Le informazioni arricchite vengono immesse nuovamente nei sistemi della banca per supportare:
Il vincolo tecnico è implacabile: ogni operazione deve essere completata entro il ciclo di autorizzazione di una transazione con carta di credito, senza ulteriori ritardi e senza falsi positivi. Etichettare erroneamente un pagamento può dare origine a controversie o a frodi inutili. Pertanto, il progetto di Bud privilegia velocità e certezza, tralasciando le classificazioni incerte piuttosto che rischiare di ottenere un risultato errato.
L'architettura di Bud è progettata per offrire un arricchimento quasi in tempo reale (sotto i 5 millisecondi) e una precisione superiore al 97% su milioni di transazioni giornaliere. Il sistema integra Astra DB, parte di IBM watsonx.data, Google BigQuery e i modelli proprietari di Bud in una pipeline modulare che supporta classificazione, contestualizzazione e analytics in tempo reale su scala globale.
Il motore di ingestione di Bud si collega a più fonti di dati, flussi di pagamento in tempo reale e flussi bancari batch, consentendo un'integrazione flessibile con diversi sistemi client. Ogni distribuzione può essere eseguita nella regione o nel paese per conformarsi alle normative sulla residenza dei dati per gli istituti finanziari.
I modelli AI interni di Bud analizzano i dati delle transazioni al momento dell'ingestione. Ogni evento viene categorizzato, arricchito con informazioni commerciali e geografiche e restituito al cliente in pochi millisecondi. Alcune banche utilizzano i risultati dell'arricchimento direttamente senza memorizzare i dati; altre memorizzano le transazioni arricchite per l'analytics a valle.
L'architettura di Bud si è evoluta in tre fasi: da MySQL all'Apache Cassandra® autogestito e infine ad Astra DB. Questa transizione ha fornito le prestazioni e la semplicità operativa necessarie per supportare diversi workload bancari che possono includere implementazioni multi-ambiente e ibride. Include situazioni in cui i dati devono rimanere nel paese o le infrastrutture devono essere presenti vicino ai data center bancari.
Astra DB è ora il principale data store transazionale di Bud, progettato per gestire picchi di volumi imprevedibili e soddisfare i requisiti di hosting dei clienti.
Per i clienti che necessitano di insight cross-customer, Bud trasmette le transazioni arricchite in BigQuery, consentendo analisi su larga scala, rilevamento dei modelli e reporting. Questa separazione tra workload transazionali e analitici consente a Bud di mantenere sia la velocità che la profondità nel trattamento dei dati.
I modelli di arricchimento di Bud sono tutti addestrati e gestiti internamente. I foundation model di grandi dimensioni sono deliberatamente esclusi dal ciclo in tempo reale per prevenire le allucinazioni e garantire la spiegabilità. Bud si basa invece sui suoi modelli proprietari supportati da etichettatori umani, che verificano continuamente tipi di transazioni nuovi o non abbinati. Questo approccio garantisce una precisione di classificazione superiore al 97%, mantenendo al contempo trasparenza e governance.
Il sistema di Bud è ottimizzato in base a tre requisiti non negoziabili: precisione, affidabilità e prestazioni sotto i 5 millisecondi. I falsi positivi, come gli errori nella categorizzazione, possono creare confusione o controversie tra i clienti, quindi il motore di arricchimento dà priorità alla correttezza e alla spiegabilità rispetto alla classificazione speculativa. Allo stesso tempo, l'intera pipeline deve operare all'interno del ciclo di pagamento-autorizzazione, il che significa che ogni decisione di arricchimento deve essere completata in pochi millisecondi, senza aggiungere alcun ritardo percepibile per gli utenti finali.
Per prevenire questi problemi, Bud ha creato processi di monitoraggio che garantiscono la revisione umana di eventuali categorie di transazioni ambigue. L'approccio dell'azienda enfatizza anche l'observability e l'adattabilità regionale: ogni cliente può scegliere se implementare in ambienti multi-tenant o dedicati, a seconda delle proprie esigenze di conformità.
Il motore di arricchimento di Bud funziona con una precisione superiore al 97%, una latenza inferiore ai 5 ms e una copertura globale di 20 milioni di commercianti e 30 milioni di sedi, garantendo che le banche possano classificare e contestualizzare le transazioni su larga scala senza compromettere l'esperienza dell'utente.
Engage, il prodotto di gestione finanziaria rivolto ai clienti di Bud, aiuta ad aumentare l'utilizzo dei canali digitali offrendo ai clienti una visione più chiara e affidabile del loro comportamento di spesa.
Un'altra offerta di Bud, Assess, utilizza dati di transazione arricchiti per valutare i richiedenti di prestiti "thin-file", ovvero clienti con una storia creditizia limitata, valutando in tempo reale l'accessibilità economica e i modelli di spesa e aiutando i finanziatori a prendere decisioni di credito più informate ed eque.
L'esperienza di Bud evidenzia che un'AI efficace nella finanza richiede sia l'automazione che il giudizio umano. Il design "human-in-the-loop" del team garantisce che i modelli rimangano aggiornati con i nuovi tipi di commercianti, categorie e modelli di spesa in evoluzione, come l'emergere del ridesharing o delle transazioni "acquista ora, paga dopo".
Il monitoraggio continuo e il riaddestramento mantengono il sistema di arricchimento preciso, adattabile e spiegabile; questi sono valori fondamentali per qualsiasi AI implementata in settori regolamentati.
La piattaforma dati in tempo reale di Bud Financial dimostra come Astra DB supporta le operazioni di dati a bassa latenza e distribuite a livello globale che soddisfano la portata e la precisione richieste dai moderni workload bancari. La combinazione delle prestazioni di Cassandra, gestite da Astra DB, e della portata analitica di BigQuery offre a Bud un'architettura unificata sia per l'arricchimento in tempo reale che per la generazione di insight a lungo raggio.
Il prossimo passo nel percorso di Bud è la fusione dell'intelligence transazionale e analitica, che porta la comprensione del cliente ancora più vicina al tempo reale.
Grazie ad Astra DB, che fornisce le basi transazionali, Bud continua a espandere la sua piattaforma per fornire intelligence spiegabile in tempo reale nel settore bancario.