Banking in 5 millisecondi: come Bud Financial ha creato una piattaforma di data intelligence su IBM watsonx.data

Bud Financial (Bud) aiuta banche, cooperative di credito e fintech a convertire dati transazionali in intelligence del cliente che supporta insight in tempo reale, servizi personalizzati e processo decisionale informato.

I clienti di Bud, con sede a Londra, vanno dalle startup fintech alle banche globali. Il suo cliente più grande serve più di 10 milioni di utenti retail ed elabora oltre 500 milioni di transazioni ogni mese, una portata che richiede affidabilità e precisione in ogni fase. Uno dei suoi clienti più importanti, HSBC, ha adottato la tecnologia di Bud nel 2019 e ne è rimasto così colpito che in seguito è diventato un investitore.

Insieme, il team di ingegneria di IBM e Bud hanno realizzato un'architettura che arricchisce ogni transazione finanziaria in meno di cinque millisecondi con un'accuratezza superiore al 97%. L'architettura lo fa classificando l'acquisto, mappando il commerciante, aggiungendo geolocalizzazione e tag di categorie e pattern ricorrenti o insoliti, consentendo così alle banche di mostrare insight in tempo reale nel momento in cui avviene una transazione.