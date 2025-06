Video

Cos'è l'Identity Fabric?

In questo video, Bob Kalka spiega cos'è l'Identity Fabric e come può aiutarti a gestire gli utenti, le loro identità e i tuoi account in tutti i diversi sistemi e applicazioni a cui hanno bisogno di accedere, e rivela i sette aspetti fondamentali per qualsiasi approccio all'Identity Fabric.