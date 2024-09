Se nell'ambiente è presente un numero limitato di host Hyper-V, è possibile aggiungerli singolarmente come destinazioni della piattaforma IBM Turbonomic. Inoltre, se gli host Hyper-V sono stati distribuiti in un dominio cluster (ad esempio, come cluster di failover), è possibile specificare un host Hyper-V come destinazione e il software IBM Turbonomic aggiungerà automaticamente gli altri membri del cluster.

Nota: per gli ambienti Hyper-V di grandi dimensioni, solitamente gli host vengono gestiti tramite System Center Virtual Machine Manager (VMM). È possibile specificare il server VMM come destinazione: la piattaforma IBM Turbonomic lo utilizzerà per rilevare e gestire i suoi host Hyper-V child. Se utilizzi VMM, non devi aggiungere i singoli host Hyper-V come obiettivi. Per informazioni sull'aggiunta di target VMM, consulta aggiungere obiettivi di virtual machine manager.