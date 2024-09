VMware vCenter Server fornisce una piattaforma di gestione centralizzata per gli hypervisor VMware. Quando gestisci il tuo ambiente VMware con la piattaforma IBM® Turbonomic®, sarà il nostro software a gestire le risorse, per assegnarle automaticamente alle macchine virtuali che ne hanno bisogno per funzionare in modo efficiente.

Inoltre, molti clienti aggregano il loro livello di virtualizzazione ad altre parti dello stack, tra cui applicazioni e database, piattaforme contenitore, cloud per la gestione del cloud ibrido, archiviazione, iperconvergente e altro ancora. Il software IBM Turbonomic offre un'ampia visibilità che aiuta a comprendere le relazioni tra applicazioni e infrastruttura e genera azioni automatizzabili che impediscono il calo delle prestazioni.