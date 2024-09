Cisco Unified Computing System (UCS) Manager automatizza le attività di routine e riduce le spese operative consentendo il provisioning di server, fabric e archiviazione. Abilita anche il rilevamento dei dispositivi, l'inventario, la configurazione, la diagnostica, il monitoraggio, la rilevazione degli errori e la verifica e la raccolta delle statistiche. Cisco UCS integra tutte queste risorse in una piattaforma multi-chassis scalabile per far convergere l'amministrazione in un unico punto.

La piattaforma IBM Turbonomic gestisce queste diverse entità con automazione intelligente a livello hardware, e può anche determinare quando eseguire il provisioning di nuovi host o aggiungere un nuovo chassis. Il software IBM Turbonomic consente azioni relative all'allocazione delle risorse, alle prestazioni e alla gestione della capacità per aiutare a ottimizzare l'ambiente dell'organizzazione.