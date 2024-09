HPE OneView è una soluzione di gestione che semplifica il provisioning e la gestione del ciclo di vita tra elaborazione, storage e fabric. Attraverso un'API unificata, l'infrastruttura può essere configurata, monitorata, aggiornata e rielaborata. HPE OneView può essere utilizzato per gestire ambienti virtuali e fisici e può essere distribuito on premises o nel cloud.

La piattaforma IBM® Turbonomic e HPE OneView collaborano per creare una piattaforma unificata in cui gli utenti possono gestire e ottimizzare le prestazioni e l'utilizzo delle proprie risorse infrastrutturali. Il software IBM Turbonomic prende decisioni automatizzate in tempo reale sull'allocazione delle risorse che aiutano a garantire che le applicazioni e i carichi di lavoro ricevano le risorse di cui hanno bisogno per funzionare. Ciò include determinare quando eseguire il provisioning di nuovi host e molto altro.