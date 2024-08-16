Home
Prodotti
Storage Scale
Risorse
Risorse
Inizia la prova gratuita
Risorse essenziali
Scheda tecnica
Scheda tecnica IBM Storage Scale
Infografica
Trasformare l'AI con lo storage content-aware per generare insight basati sui dati
Prospetto informativo della soluzione
Content-Aware IBM Storage Scale
Prospetto informativo della soluzione
Accelera i workload con IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System
Architettura di riferimento
IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System 6000 per NVIDIA Cloud Partners
Webinar on demand
Miglioramento dei risultati dell'AI con l'archiviazione in base al contenuto
Webinar on demand
Storage più intelligente, AI migliore: come IBM e NVIDIA sbloccano i dati aziendali
Documentazione
Documentazione IBM Storage Scale
IBM RedBooks
IBM Storage Scale: crittografia
Policy per la gestione del ciclo di vita delle informazioni IBM Storage Scale
Blog
Le nuove funzionalità content-aware migliorano le risposte dell'AI di IBM Storage Scale
Alla tua strategia di AI aziendale manca un componente chiave?
Il software IBM Storage Scale offre l'accesso agli oggetti S3 ad alte prestazioni di nuova generazione
Video
Storage content-aware di IBM per la ricerca medica
Demo di IBM Storage Scale content-aware
Fasi successive
Scopri come accelerare l'AI e sbloccare il valore dei dati con IBM Storage Scale.
Leggi le domande frequenti
Continua a esplorare
Documentazione
Supporto
IBM® Redbooks
Community
Servizi per il ciclo di vita delle tecnologie (Technology Lifecycle Services) per IBM Storage
Community degli sviluppatori
Global Financing
Utility flessibile
Partner