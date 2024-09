IBM® SPSS Collaboration and Deployment Services consente l'implementazione e la condivisione delle analisi predittive in tutta l'azienda. La soluzione offre uno storage centralizzato e sicuro delle risorse analitiche, oltre a funzionalità avanzate per la gestione e il controllo dei processi di analisi predittiva. Offre anche meccanismi evoluti per fornire i risultati degli analytics agli utenti.