IBM SPSS Analytic Server consente a IBM SPSS Modeler di utilizzare i big data come fonte per la modellazione predittiva. Insieme possono fornire una piattaforma di analisi predittiva integrata sfruttando i dati provenienti dalle distribuzioni Hadoop e dalle applicazioni Spark. Sposta l'analisi sui dati per ottimizzare le prestazioni. Accedi ai dati da Hadoop e combinali con RDBMS per aumentarne l'accesso. Sfrutta l'elaborazione in tempo reale e il machine learning per condurre analisi più approfondite, accelerare i risultati, ridurre la codifica e semplificare lo sviluppo di algoritmi. La combinazione fornisce anche interfacce immediate che semplificano l'analisi dei big data sia per gli analisti che per gli utenti business.