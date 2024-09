Include IBM SPSS Statistics per analisi e report statistici approfonditi e IBM SPSS Modeler per la modellazione predittiva e l'ottimizzazione di regole e modelli che guidano le decisioni operative. Include anche IBM SPSS Analytic Server per l'accesso a big data da fonti come Apache Hadoop per ampliare le possibilità analitiche. È incluso IBM SPSS Collaboration and Deployment Services con punteggio in tempo reale per centralizzare, proteggere e automatizzare le risorse analitiche e fornire punteggi predittivi aggiornati al minuto.