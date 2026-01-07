Collabora con IBM per integrare le funzionalità vocali nelle tue soluzioni
Le IBM® Watson Speech Library for Embed sono librerie containerizzate di sintesi vocale e speech-to-text progettate per offrire ai nostri partner IBM maggiore flessibilità nell'integrare il meglio della tecnologia IBM Research nelle loro soluzioni. Ora disponibile come AI incorporabile, i partner acquisiscono maggiori funzionalità per creare applicazioni di trascrizione e sintesi vocale più rapidamente e distribuirle in qualsiasi ambiente multicloud ibrido.
La Watson Speech to Text (STT) Library utilizza librerie di Text to Speech e Speech to Text in container per fornire ai nostri partner IBM accuratezza subito disponibile. Grazie a tecniche di addestramento avanzate e strumenti di personalizzazione, adatta i modelli al tuo specifico dominio.
La libreria Watson Text to Speech (TTS) converte il testo scritto in una voce dal suono naturale in diverse lingue per la sintesi vocale in tempo reale.
Le librerie containerizzate di AI in linguaggio naturale di IBM sono adatte allo scopo e forniscono API stabili con implementazione dinamica per l'interoperabilità tra i vari modelli.
Distribuisci ed esegui le tue applicazioni su qualsiasi multi cloud ibrido nell'ambiente container di tua scelta: piattaforma Docker locale, Kubernetes o container serverless.
Automatizza le azioni e le risposte self-service utilizzando la trascrizione audio in tempo reale e la conversione del testo.
Registra le discussioni tra chiamanti e agenti con la trascrizione in tempo reale di Watson Speech.
Trascrivi le registrazioni audio delle discussioni tra i chiamanti utilizzando Watson Speech per la trascrizione dopo la chiamata.
Trascrivi il testo in audio dal suono naturale per facilitare l'e-learning e le nuove pratiche di apprendimento linguistico.
Offri opzioni audio per supportare gli utenti con disabilità visive, dislessia o problemi di alfabetizzazione.
Migliora le tue applicazioni con IBM Watson Speech Library. Iscriviti a IBM Partner Plus e inizia a collaborare con IBM per differenziare le tue soluzioni e accelerare la tua crescita. Esplora il potere dell'AI incorporabile.