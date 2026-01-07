IBM Watson Speech Libraries for Embed

Collabora con IBM per integrare le funzionalità vocali nelle tue soluzioni

Panoramica

Le IBM® Watson Speech Library for Embed sono librerie containerizzate di sintesi vocale e speech-to-text progettate per offrire ai nostri partner IBM maggiore flessibilità nell'integrare il meglio della tecnologia IBM Research nelle loro soluzioni. Ora disponibile come AI incorporabile, i partner acquisiscono maggiori funzionalità per creare applicazioni di trascrizione e sintesi vocale più rapidamente e distribuirle in qualsiasi ambiente multicloud ibrido.

 Innoviamo insieme. Sviluppa con IBM

Librerie

Watson Speech to Text Library for Embed

La Watson Speech to Text (STT) Library utilizza librerie di Text to Speech e Speech to Text in container per fornire ai nostri partner IBM accuratezza subito disponibile. Grazie a tecniche di addestramento avanzate e strumenti di personalizzazione, adatta i modelli al tuo specifico dominio.
IBM Watson Text to Speech Library for Embed

La libreria Watson Text to Speech (TTS) converte il testo scritto in una voce dal suono naturale in diverse lingue per la sintesi vocale in tempo reale.

Sviluppa con l'AI in linguaggio naturale di IBM

Flessibile ed estensibile

Le librerie containerizzate di AI in linguaggio naturale di IBM sono adatte allo scopo e forniscono API stabili con implementazione dinamica per l'interoperabilità tra i vari modelli.

Esegui ovunque

Distribuisci ed esegui le tue applicazioni su qualsiasi multi cloud ibrido nell'ambiente container di tua scelta: piattaforma Docker locale, Kubernetes o container serverless.

Casi d'uso

Collabora con IBM

Accelera la crescita del tuo business come Independent Software Vendor (ISV) grazie all'innovazione con IBM. Collabora con noi per fornire soluzioni commerciali avanzate integrate con l'AI per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
CodeObjects crea un'esperienza del cliente senza problemi
CodeObjects elimina i tempi di attesa dei call center, riduce i costi e aiuta i clienti ansiosi a riprendersi rapidamente, utilizzando la tecnologia IBM Watson Speech.
Don Johnston rende la lettura e la scrittura accessibili agli studenti
Don Johnston migliora la comprensione della lettura e della scrittura nelle scuole offrendo una soluzione che consente agli studenti di ascoltare ad alta voce il testo dei materiali didattici.
Fasi successive

Migliora le tue applicazioni con IBM Watson Speech Library. Iscriviti a IBM Partner Plus e inizia a collaborare con IBM per differenziare le tue soluzioni e accelerare la tua crescita. Esplora il potere dell'AI incorporabile.

