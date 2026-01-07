Le IBM® Watson Speech Library for Embed sono librerie containerizzate di sintesi vocale e speech-to-text progettate per offrire ai nostri partner IBM maggiore flessibilità nell'integrare il meglio della tecnologia IBM Research nelle loro soluzioni. Ora disponibile come AI incorporabile, i partner acquisiscono maggiori funzionalità per creare applicazioni di trascrizione e sintesi vocale più rapidamente e distribuirle in qualsiasi ambiente multicloud ibrido.