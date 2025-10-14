IBM Storage Networking
Switch di estensione IBM SAN42B-R7

Soluzione di settima generazione leader del settore che fornisce connettività di replica a elevata resilienza informatica per lo storage aziendale

Panoramica

IBM Storage Networking SAN42B-R7 è uno switch SAN di classe estensione con un massimo di 24 porte Fibre Channel a 64 Gbps. Fa parte della gamma di hardware per switch di estensione di Storage Area Network di IBM.  

IBM Storage Networking SAN42B-R7 è progettato per colmare il divario tra data center geograficamente distanti per consentire una replica rapida, continua e sicura dei dati mission-critical con una potente crittografia hardware AES a 256 bit per prevenire la perdita o le violazioni dei dati durante il transito attraverso la WAN.
Ottimizza la data replication

Utilizza la connettività ad alta velocità con porte FC/FICON 64G e porte Ethernet/WAN 100/25/10/1Gb per ottimizzare gli obiettivi di ripristino per un trasferimento dati rapido e affidabile, riducendo al minimo la latenza e la perdita di pacchetti su lunghe distanze.
Proteggere i dati dalle interruzioni

Proteggiti dai guasti del collegamento WAN con l'extension trunking che trasferisce il traffico dati a collegamenti alternativi in caso di mancato accesso per mantenere un trasferimento di dati ininterrotto, mentre la limitazione adattiva della velocità (ARL) e l'ottimizzazione del flusso TCP si occupano di allocare la larghezza di banda e ridurre il rischio di interruzioni.
Sposta più dati, più velocemente, a distanza

Accelera lo spostamento dei dati con un incapsulamento ad alta produttività e ad alta efficienza di FCIP e TCP ottimizzato per WAN per spostare i dati su lunghe distanze in meno tempo. Inoltre, FCIP FastWrite accelera l'elaborazione della scrittura per massimizzare le prestazioni e ridurre la latenza.
Proteggi i dati dalle minacce sulla WAN

Utilizza la sicurezza integrata del portale di gestione di IBM SANnav per configurare e personalizzare le soglie di sicurezza e gli accessi. I certificati SSL e i protocolli di sicurezza impediscono la manomissione dei dati. Un IPsec affidabile basato su hardware con algoritmo AES a 256 bit aiuta a proteggere i dati durante la trasmissione e rispettare le norme di conformità.
Caratteristiche
Extension trunking

Combina più connessioni WAN in un unico trunk logico a larghezza di banda elevata, fornendo un bilanciamento attivo del carico e la resilienza della rete per proteggersi dai guasti del collegamento WAN.
Perdita di collegamenti senza perdita di dati (LLL)

Parte dell'Extension trunking, fornisce il recupero dei dati persi durante il trasferimento quando un link va offline. Dal punto di vista delle applicazioni di storage, non è mai successo nulla perché tutti i dati vengono consegnati in ordine.
Failover/failback con gruppi di failover

Ai circuiti vengono assegnate delle metriche e inseriti in un gruppo di failover. Se tutti i circuiti delle metriche inferiori all'interno del gruppo di failover vanno offline, subentrano i circuiti delle metriche superiori. L'applicazione di storage non saprà che si è verificato un failover/failback.
Limitazione adattiva della velocità (ARL)

Regola dinamicamente la condivisione della larghezza di banda tra i limiti di velocità minimi e massimi per ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda e mantenere le massime prestazioni WAN durante le interruzioni.
Crittografia IPsec, avvisi in tempo reale

Garantisce il trasporto sicuro dei dati su collegamenti WAN alla massima velocità di linea. La sicurezza è attivata senza penalizzare le prestazioni o aumentare eccessivamente la latenza.  Con un algoritmo AES standard a 256 bit implementato dall'hardware, i dati in transito sono crittografati.
TCP ottimizzato per WAN

Uno stack TCP aggressivo, che ottimizza le dimensioni della finestra TCP e il controllo del flusso e accelera il trasporto TCP per applicazioni di storage ad alto rendimento.
Architettura di compressione avanzata

Offre modalità multiple per ottimizzare i rapporti di compressione per i vari requisiti di produttività.
FCIP FastWrite

Accelera l'elaborazione della scrittura SCSI, massimizzando le prestazioni delle applicazioni di replica sincrona e asincrona su connessioni WAN ad alta latenza su qualsiasi distanza.
Pipelining nastro per sistemi aperti

Accelera l'elaborazione su nastro in lettura e scrittura a distanza, riducendo significativamente i tempi di backup and recovery.

Specifiche tecniche

Specifiche

Dettagli delle specifiche

  

Alloggiamento

Chassis 1U progettato per essere montato in un cabinet da 19 pollici

Porte Fibre Channel

24 porte, 64G, universali (porte E, F, M, D ed EX):

  • 8 porte fisiche Fibre Channel SFP+
  • 8 porte fisiche SFP-DD Fibre Channel

Prestazioni

  • Velocità linea 8,5 Gbps, duplex completo
  • Velocità di linea 14,025 Gbps, duplex completo
  • Velocità di linea 28,05 Gbps, duplex completo
  • Velocità di linea 57,8 Gb/s, full duplex
  • rilevamento automatico delle velocità delle porte 8, 16, 32 e 64G

Dimensioni fisiche

  • Larghezza: 44 cm (17,32 pollici)
  • Altezza: 4,4 cm (1,73 pollici)
  • Profondità: 59,03 cm (23,24 pollici)
  • 12 kg (26,5 libbre) con due alimentatori e sei ventole installate, senza transceiver SFP+ o SFP-DD

Garanzia

Un anno di garanzia standard; IBM CRU e On-Site, 9 ore al giorno, 5 giorni su 7 il giorno lavorativo successivo. Sono disponibili opzioni di assistenza IBM Esperto Care per 1, 3 e 5 anni.

Riciclo dei componenti

Per motivi di sicurezza, IBM sconsiglia la rimozione delle batterie dei suoi prodotti. Attenersi ai programmi IBM Product Collection and Recycling Take Back Programs.

