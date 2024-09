IBM Storage Networking SAN18B-6 è uno switch SAN di classe estensione che offre fino a 12 porte Fibre Channel da 32 Gbps. Fa parte della gamma di switch hardware per la storage area network di IBM.

Lo switch di estensione IBM Storage Networking SAN18B-6 accelera notevolmente le prestazioni di replica e consente alle organizzazioni di ridurre sostanzialmente i costi implementando connessioni WAN più convenienti. Con prestazioni potenti, affidabilità continua e sicurezza elevata, SAN18B-6 è in grado di gestire il trasferimento continuo di dati tra i data center, riduce al minimo l'impatto delle interruzioni per rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA) e proteggere i dati in transito tra i data center.