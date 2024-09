Rhapsody – Designer for Systems Engineers ti aiuta a integrarti con altri prodotti IBM ELM: famiglia Requirements Management DOORS®, Workflow Management & Rhapsody – Architect for System Engineers.Puoi creare elementi per il Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) statunitense, il Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) del Regno Unito e l'Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM).Sviluppa pannelli grafici per simulazioni visive di un progetto usando il software Rhapsody – Tools and Utilities Add On.