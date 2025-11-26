Fornisce un ambiente di sviluppo di ingegneria dei sistemi collaborativo e basato su modelli per migliorare il prodotto
IBM Engineering Rhapsody Designer utilizza Systems Modeling Language (SysML) e Unified Modeling Language (UML), il tutto all'interno di un ambiente MBSE (ingegneria dei sistemi basata su modelli). Ti aiuta ad adattarti ai mutevoli requisiti dei clienti, migliora la produttività e riduce il time-to-market grazie alle funzioni avanzate di convalida e simulazione.
Esprimi le specifiche e progetta graficamente. Migliora la comunicazione tra i team e in tutta la supply chain utilizzando standard di settore e notazioni non ambigue.
Ottieni prove anticipate e continue delle specifiche e test di progettazione tramite la simulazione basata sui modelli e l'analisi.
Mostra come e perché sono state prese le decisioni di progettazione e i compromessi attraverso i seguenti passaggi: requisiti > specifiche > progettazione > codice.
Le funzionalità di modellazione e simulazione eseguibili permettono una validazione precoce dei progetti, riducendo al minimo le rielaborazioni e accelerando l'intero processo di sviluppo.
Un ambiente di ingegneria dei sistemi a basso costo che consente di analizzare ed elaborare i requisiti, di fare compromessi sull'architettura e di documentare i progetti.
Tutte le funzionalità di Architect for Systems Engineers, con in più la possibilità di prototipare, simulare ed eseguire progetti per una convalida precoce.
Un ambiente integrato di ingegneria del software a basso costo per l'architettura grafica di applicazioni C++, C o Java™ utilizzando UML o AUTOSAR.
Un ambiente di ingegneria del software agile, integrato e in tempo reale, con generazione completa di applicazioni per C++, C, Java e Ada (compresi MISRA-C e MISRA-C++).
Inizia con una prova gratuita o fissa un appuntamento con un esperto IBM per scoprire come Engineering Rhapsody può aiutare la tua organizzazione.