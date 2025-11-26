IBM Engineering Rhapsody Designer

Fornisce un ambiente di sviluppo di ingegneria dei sistemi collaborativo e basato su modelli per migliorare il prodotto

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Panoramica
 

IBM Engineering Rhapsody Designer utilizza Systems Modeling Language (SysML) e Unified Modeling Language (UML), il tutto all'interno di un ambiente MBSE (ingegneria dei sistemi basata su modelli). Ti aiuta ad adattarti ai mutevoli requisiti dei clienti, migliora la produttività e riduce il time-to-market grazie alle funzioni avanzate di convalida e simulazione.

Ottieni funzionalità di astrazione

Esprimi le specifiche e progetta graficamente. Migliora la comunicazione tra i team e in tutta la supply chain utilizzando standard di settore e notazioni non ambigue.
Verifica e convalida

Ottieni prove anticipate e continue delle specifiche e test di progettazione tramite la simulazione basata sui modelli e l'analisi.
Fornisci tracciabilità

Mostra come e perché sono state prese le decisioni di progettazione e i compromessi attraverso i seguenti passaggi: requisiti > specifiche > progettazione > codice.
Tempi di commercializzazione più rapidi

Le funzionalità di modellazione e simulazione eseguibili permettono una validazione precoce dei progetti, riducendo al minimo le rielaborazioni e accelerando l'intero processo di sviluppo.

Caratteristiche

Primo piano di uno specialista d'ufficio professionista che lavora su un computer desktop in una moderna sala di controllo tecnologica con schermi digitali.
Simulazione ed esecuzione di modelli per convalidare il comportamento del sistema

IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers aiuta a eliminare i difetti del modello utilizzando funzioni di animazione per il debug a livello di progettazione. Esegui il debug della progettazione a un livello di astrazione più elevato con il supporto dell'animazione. Puoi anche visualizzare gli stati attivi evidenziati negli statechart inserendo eventi, richiamando le operazioni e scorrendo il modello. Facilita l'analisi degli studi di mercato e i compromessi architetturali, utilizzando il risolutore di vincoli parametrici per i diagrammi parametrici SysML.
Team di programmatori IT che lavorano su computer desktop nella sala di controllo del data center.
Analisi dei requisiti e tracciabilità per semplificare la progettazione

Puoi visualizzare requisiti complessi e mantenere la coerenza di progettazione con la modellazione SysML e UML.Il software ti consente di archiviare i requisiti negli elementi di progettazione e nei test case, fornendo informazioni sulla tracciabilità all'interno del modello.Supporta la tracciabilità completa dei requisiti da e verso il progetto, consentendoti di visualizzare l'impatto della modifica di un requisito sulla progettazione.Inoltre, include un'analisi statica di controllo dei modelli, che contribuisce a migliorare la coerenza e la completezza dei modelli.
Donna freelance che digita prompt di AI su computer desktop di notte.
Collaborazione in team per condividere e rivedere i progetti

Con Rhapsody – Designer for Systems Engineers puoi gestire la complessità dello sviluppo di progetti coerenti in ambienti diversi, così potrai condividere e rivedere i progetti con il team esteso.Integra le funzioni di progettazione e sviluppo in un unico ambiente coerente e dispone di un browser avanzato di modelli per ordinare, organizzare e modificare rapidamente i modelli.Il software include anche confronti grafici dei modelli e l'unione di elementi dei modelli, così i team possono lavorare in parallelo.
Un giovane ingegnere informatico decodifica i dati mentre è seduto davanti ai monitor dei computer e guarda lo schermo di uno di essi
Sviluppo visivo per acquisire graficamente i disegni

Utilizzando questo software, sarà possibile visualizzare requisiti complessi con i sistemi UML, SysML AUTOSAR, Modeling e Analysis of Real-Time and Embedded (MARTE) o DDS. IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers supporta DSL per la creazione di diagrammi ed elementi di diagrammi univoci. Migliora inoltre la coerenza del progetto con l'analisi statica del controllo del modello.
Team di tre giovani ingegneri del software che utilizzano il computer per discutere un progetto tecnologico in un moderno ufficio industriale.
Integrazione con altri prodotti IBM ELM

Rhapsody – Designer for Systems Engineers ti aiuta a integrarti con altri prodotti IBM ELM: famiglia Requirements Management DOORS, Workflow Management & Rhapsody – Architect for System Engineers.Puoi creare elementi per il Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) statunitense, il Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) del Regno Unito e l'Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM).Sviluppa pannelli grafici per simulazioni visive di un progetto usando il software Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
Confronto delle opzioni

Architetto per l'ingegneria dei sistemi

Un ambiente di ingegneria dei sistemi a basso costo che consente di analizzare ed elaborare i requisiti, di fare compromessi sull'architettura e di documentare i progetti.

 Designer

Tutte le funzionalità di Architect for Systems Engineers, con in più la possibilità di prototipare, simulare ed eseguire progetti per una convalida precoce.

 Architetto del software

Un ambiente integrato di ingegneria del software a basso costo per l'architettura grafica di applicazioni C++, C o Java™ utilizzando UML o AUTOSAR.

 Developer

Un ambiente di ingegneria del software agile, integrato e in tempo reale, con generazione completa di applicazioni per C++, C, Java e Ada (compresi MISRA-C e MISRA-C++).
Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse
Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB
Comprende AUTOSAR System Authoring e fornisce un'interfaccia utente incentrata sull'ingegneria dei sistemi Comprende AUTOSAR System Authoring e fornisce un'interfaccia utente incentrata sull'ingegneria dei sistemi Comprende AUTOSAR System Authoring Comprende AUTOSAR System Authoring e il codice AUTOSAR RTE
Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM
Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili
Fornisce la simulazione e l'esecuzione dei modelli; pannelli grafici per prototipazione o mock up Fornisce generazione di frame di codice C, C++ o Java o generazione di codice MISRA-C o MISRA-C++ Fornisce generazione di frame di codice C, C++ e Java o generazione di codice MISRA-C o MISRA-C++
Comprende il codice di reverse engineering Comprende il codice di reverse engineering
Fornisce la simulazione e l'esecuzione dei modelli; pannelli grafici per prototipazione o mock up
Comprende la generazione completa del codice dell'applicazione (comprese le statechart) e l'integrazione con embedded IDE
Utilizza artefatti di generazione delle build, framework di esecuzione in tempo reale, lo sviluppo di Ada e il supporto di Linux.

*I prezzi riportati sono indicativi, possono variare a seconda del paese, non includono eventuali tasse applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta in un determinato paese. 
Fasi successive

Inizia con una prova gratuita o fissa un appuntamento con un esperto IBM per scoprire come Engineering Rhapsody può aiutare la tua organizzazione.

