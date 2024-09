Attacco IBM Security Randori mirato

Un terzo delle risorse di rete attaccabili non sono gestite o sono sconosciute, offrendo facili bersagli agli aggressori e rischiando di esporre i dati in modo non intenzionale. La sfida di mantenere questi dati al sicuro non fa che crescere, dato che le aziende si espandono rapidamente attraverso acquisizioni e rendono i sistemi interni accessibili esternamente sul cloud ai lavoratori da remoto. Gli avversari stanno approfittando di questo elevato tasso di cambiamento, riducendo il loro tempo di attacco da mesi a giorni.

IBM Security® Randori Attack Targeted è un'offerta SaaS cloud-native che puoi utilizzare per testare, convalidare e migliorare continuamente il tuo approccio alla sicurezza. Randori Attack Targeted è un'offerta aggiuntiva di IBM Security® Randori Recon che estende i vantaggi della gestione della superficie di attacco aggiungendo campagne basate su oggetti e report post-azione. IBM crea un team rosso etico su misura per i tuoi obiettivi, mentre i migliori esperti di cybersecurity provenienti da contesti variegati contribuiscono a fornire valutazioni di sicurezza flessibili e complete.