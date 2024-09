Generalmente no, dato che il software è in grado di modellare qualsiasi caso d'uso. Tuttavia, per la reportistica regolamentata basata sugli standard ESG, verifica come soddisfare i requisiti attraverso un business partner IBM o un altro software IBM per la sostenibilità, come Envizi. IBM offre ai clienti IBM Planning Analytics solo "acceleratori" gratuiti, non modelli di sostenibilità produttiva.