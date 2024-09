Iena Green Track*, supportato da IBM® Planning Analytics with Watson, tiene traccia dell'impatto ambientale dell'attività economica. Raccoglie dati da diverse fonti per modellare le materie prime all'interno di un prodotto. La raccolta di dati e le dashboard dinamiche identificano le aree sensibili principali in relazione all'inquinamento e all'impatto ambientale di un prodotto. Ricevi consigli e accedi a strumenti di modellazione per ridurre l'impatto ambientale di un prodotto.