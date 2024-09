Cubewise Supply Focus* per IBM® Planning Analytics with Watson è una piattaforma decisionale che consente alle organizzazioni di guidare le trasformazioni digitali. Si tratta di un ambiente centralizzato che combina business intelligence, integrated business planning e analitica predittiva. Le applicazioni di pianificazione del business completamente personalizzabili offrono strumenti rapidi, flessibili e collaborativi per la gestione della supply chain.