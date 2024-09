L'esperienza di TIMETOACT consiste nel comprendere i processi, i dati e le strutture necessari per ottenere informazioni affidabili sulla sostenibilità.

Saluta per sempre il caos dei fogli di calcolo e accogli la potenza di IBM® Planning Analytics with Watson®, una tecnologia rinomata e collaudata. Il nostro approccio sistematico prevede l'interazione con i principali stakeholder, dipartimenti organizzativi e fonti di dati all'interno dell'organizzazione. Semplificando l'immissione, l'accesso e l'elaborazione dei dati, ti consentiamo di acquisire nuovamente il controllo sui tuoi dati sulla sostenibilità. Grazie alla nostra soluzione, tutte le informazioni sulla sostenibilità sono immediatamente disponibili in un formato facile da usare, che offre una perfetta integrazione con qualsiasi sistema o applicazione.