Pratiche inefficienti, mancanza di visibilità tra le diverse sedi dell’organizzazione e processi cartacei obsoleti ostacolano una gestione efficiente dei servizi di assistenza in loco. Queste criticità possono avere un impatto negativo sui profitti e causare un aumento dei costi, una riduzione della qualità dei dati e una riduzione dei tassi di risoluzione al primo tentativo (FTFR).

Con IBM Maximo Field Service Management, è possibile migliorare le operazioni di assistenza on site con una programmazione avanzata, una distribuzione intelligente delle attività in loco tramite l'accesso da dispositivo mobile alle informazioni critiche sugli asset. Questa soluzione consente ai team di manutenzione e di distribuzione delle attività di lavorare insieme con continuità e ai tecnici di risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente, migliorando la soddisfazione dei clienti.