Nel 2020, la scuola ha subito un'espansione su larga scala di edifici e strutture, ma le soluzioni mobili non erano all'altezza delle modifiche proposte. Il dipartimento di gestione delle strutture ha cercato di aggiornare il proprio ambiente mobile con un nuovo software e di implementare nuovamente l'ultima versione di Maximo sul mercato. Il progetto avrebbe dato ai team di manutenzione la possibilità di tenere traccia delle condizioni degli asset e delle anomalie in modo più efficiente, utilizzando il monitoraggio remoto, mettendo soluzioni mobili nelle mani di tutto il personale delle strutture e consentendo l'accesso ai dati quando non c'era una rete.

Il team desiderava anche una nuova piattaforma che potesse essere personalizzabile e consentire l'incorporazione di strumenti di sviluppo esistenti. Tali funzionalità avrebbero facilitato la transizione per i dipendenti senza la necessità di ulteriore formazione per apprendere nuovi strumenti. Cornell si è rivolta a IBM per ricevere assistenza per la fase successiva della revisione della sua piattaforma di manutenzione.



"Non avevamo molta esperienza interna nell'implementazione del nuovo sistema. Era Maximo, ma non era quello che è oggi. Era comunque molto più robusto degli strumenti interni a cui eravamo abituati", afferma Becraft. "Inoltre, abbiamo impiegato molto tempo per una standardizzazione generale dei nomi, ad esempio quello di un'unità di trattamento dell'aria. C'erano così tanti componenti della standardizzazione e avremmo raggruppato tutto sotto un unico titolo di sistema e registrato i dati. Ma avevamo bisogno di assistenza per comprendere la granularità di ciò che volevamo fare, nonché le best practice per i piani di lavoro per i tipi di asset e risorse di cui disponevamo."



Con l'aiuto della consulenza di IBM, il team di Cornell ha integrato i sistemi legacy nell'ultima versione di Maximo, insieme alla nuova soluzione mobile che avrebbe consentito un maggior numero di utenti. È stato istituito un programma di formazione per i dipendenti e, nel giro di pochi mesi, la base di utenti è cresciuta da 10 utenti pilota a 260.



"È stata una grande vittoria per noi perché tutto ciò che dovevamo fare in Maximo potevamo poi farlo all'interno della soluzione mobile", spiega Becraft. "Non aveva un proprio database separato da Maximo; ne era un'estensione."



I benefici di Maximo sui dispositivi mobili includono: