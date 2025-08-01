Maximo Asset Work and Registry

Automatizza e unifica i dati sugli asset e la cronologia dei lavori per ridurre i tempi di inattività e aumentare al massimo l'efficienza.

Risolvi le inefficienze con una gestione degli asset più intelligente

I tempi di inattività non pianificati, i rischi di conformità e i dati frammentati creano ritardi costosi. Le funzionalità di IBM Maximo per la registrazione degli asset e dei lavori, potenziate dalla gen AI, aiutano le organizzazioni a consolidare gli asset, così come a semplificare l'esecuzione del lavoro e a potenziare i team con insight basati su AI.

Utilizza raccomandazioni altamente affidabili sui codici di errore, migliora la qualità dei dati e semplifica l'esecuzione della manutenzione. Grazie a una migliore visibilità sugli asset, sulla loro cronologia e sui lavori in corso, puoi ottimizzare le strategie di manutenzione, aumentare i tempi di attività e soddisfare i requisiti normativi con maggiore sicurezza.

Cosa puoi fare

Work Order Intelligence Automazione dei flussi di lavoro Cataloga tutte le risorse critiche Monitora risorse, competenze e appaltatori

Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
Downer Group
Attraverso la manutenzione preventiva intelligente, Downer e IBM consentono ai passeggeri delle linee ferroviarie leggere e pesanti dell'Australia di muoversi in modo sicuro, affidabile, comodo e più sostenibile.
Uomo con una valigia seduto accanto alla finestra
IBM Global Real Estate (GRE)
GRE utilizza Maximo per analizzare i dati dei sensori di 188.000 asset a livello globale, in un'ottica di manutenzione basata sulle condizioni e attivata dal tempo di funzionamento effettivo, dal calore eccessivo o dalle vibrazioni.
Uomo con indosso un elmetto che ispeziona dei macchinari in una fabbrica
Novate Solutions
Utilizzando Maximo Monitor, Novate è stata in grado di conoscere il rendimento degli asset in tempo reale, ottenendo un miglioramento della qualità del prodotto pari al 30%.
Sito DP World
DP World
DP World ottiene insight in tempo reale sulle prestazioni delle apparecchiature, consentendo strategie di manutenzione proattive che riducono i tempi di inattività e migliorano l'efficienza complessiva delle apparecchiature.
Inizia con una presentazione del prodotto o prenota una consulenza con un esperto IBM per vedere come la tua organizzazione può trarre vantaggio da Maximo Application Suite. 

