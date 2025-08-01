Maximo Asset Work and Registry

Automatizza e unifica i dati sugli asset e la cronologia dei lavori per ridurre i tempi di inattività e aumentare al massimo l'efficienza.
I tempi di inattività non pianificati, i rischi di conformità e i dati frammentati creano ritardi costosi. Le funzionalità di IBM Maximo per la registrazione degli asset e dei lavori, potenziate dalla gen AI, aiutano le organizzazioni a consolidare gli asset, così come a semplificare l'esecuzione del lavoro e a potenziare i team con insight basati su AI.
Utilizza raccomandazioni altamente affidabili sui codici di errore, migliora la qualità dei dati e semplifica l'esecuzione della manutenzione. Grazie a una migliore visibilità sugli asset, sulla loro cronologia e sui lavori in corso, puoi ottimizzare le strategie di manutenzione, aumentare i tempi di attività e soddisfare i requisiti normativi con maggiore sicurezza.
Una manutenzione più intelligente inizia con l'AI
Maximo Work Order Intelligence, basato sulla tecnologia watsonx, ti aiuta ad affrontare con sicurezza anche le attività di manutenzione più complesse. Analizzando i dati storici e le tendenze degli ordini di lavoro, fornisce raccomandazioni altamente affidabili sui codici di errore, eliminando le incertezze e riducendo il tempo impiegato per la diagnosi dei problemi. Guarda come funziona e scopri come iniziare a raggiungere l'eccellenza nella manutenzione.
Semplifica le operazioni con l'automazione intelligente
I processi manuali rallentano i team e aumentano il rischio di errori. Gli strumenti di automazione Maximo, come i workflow, i motori di escalation, le attività cron e gli script di automazione, aiutano a standardizzare le operazioni e ad applicare le best practice in tutta l'organizzazione. Dall'approvazione delle procedure di sicurezza alla guida dei tecnici attraverso le richieste di assistenza, l'automazione riduce i colli di bottiglia e permette di dedicare più tempo alle attività di maggior valore. Grazie all'AI integrata, Maximo va ancora oltre, consentendo un processo decisionale più intelligente e veloce che riduce le rilavorazioni, migliora la conformità e aumenta la produttività complessiva.
Ottieni il controllo delle posizioni e delle relazioni tra asset
Una manutenzione efficace inizia con il sapere esattamente quali risorse possiedi, dove si trovano e come sono collegate. Maximo ti consente di catalogare digitalmente ogni asset critico, acquisendo attributi dettagliati, specifiche, contatori e profili di rischio in un unico sistema centralizzato.
Questa visibilità di base accelera la risoluzione dei problemi, rafforza la conformità e supporta una pianificazione più intelligente. Creando un quadro completo del panorama dei tuoi asset, puoi implementare una manutenzione preventiva mirata, così come calibrazioni e ispezioni che prolungano la durata degli asset, riducono al minimo i tempi di inattività non pianificati e migliorano le prestazioni complessive.
Fornisci le risorse giuste al posto giusto e al momento giusto
Una manutenzione tempestiva ed efficiente dipende dalla presenza delle persone, dei componenti e degli strumenti giusti. Maximo offre un registro completo delle risorse di manodopera, inclusi i profili dei tecnici, le competenze, le certificazioni e la disponibilità, che si tratti di personale interno o appaltatori esterni. Inoltre, puoi contare su una visibilità in tempo reale per quanto riguarda i livelli di inventario, i rapporti con i fornitori, i tempi di consegna e i cicli di procurement.
