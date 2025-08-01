Maximo Asset Work and Registry

I tempi di inattività non pianificati, i rischi di conformità e i dati frammentati creano ritardi costosi. Le funzionalità di IBM Maximo per la registrazione degli asset e dei lavori, potenziate dalla gen AI, aiutano le organizzazioni a consolidare gli asset, così come a semplificare l'esecuzione del lavoro e a potenziare i team con insight basati su AI.

Utilizza raccomandazioni altamente affidabili sui codici di errore, migliora la qualità dei dati e semplifica l'esecuzione della manutenzione. Grazie a una migliore visibilità sugli asset, sulla loro cronologia e sui lavori in corso, puoi ottimizzare le strategie di manutenzione, aumentare i tempi di attività e soddisfare i requisiti normativi con maggiore sicurezza.