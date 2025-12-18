Concentra i tuoi dati provenienti da diversi silos in una singola fonte affidabile. Governa, arricchisci e rendi operativi i dati principali per potenziare le decisioni, l'AI e la conformità su larga scala.
IBM Master Data Management (MDM) è una piattaforma cloud-native integrata con AI che unifica e governa i dati attraverso i domini. Elimina i silos, crea una singola fonte affidabile e utilizza il machine learning per la risoluzione di entità e il rilevamento delle relazioni. Con una distribuzione flessibile (SaaS, on-premise, ibrida), interfacce con uso limitato di codice e API aperte, IBM MDM fornisce dati affidabili per accelerare la trasformazione digitale e permettere decisioni sicure.
Combina in modo intelligente i record associati per creare visualizzazioni accurate e unificate di clienti, organizzazioni, sedi e altro ancora, supportando i nostri clienti nello sviluppo della loro base di dati.
Offerta di MDM operativo come servizio, su cloud e on-premise, fornendo dati modellati in base ai requisiti aziendali per casi d'uso efficaci dell'AI e per alimentare le operazioni quotidiane.
Consenti ai team un accesso rapido e sicuro a dati master affidabili e quasi in tempo reale. IBM MDM consente alle organizzazioni di caricare, pubblicare e configurare i dati tramite strumenti no-code intuitivi, eliminando i colli di bottiglia tecnici.
Utilizza l'abbinamento basato sull'apprendimento automatico (ML) per unificare i dati all'interno dei silos, creando viste attendibili a 360° delle entità.
Identifica e gestisce le relazioni tra le entità per costruire viste complete e collegate.
Fornisce strumenti di amministrazione integrati con tracce di audit e guida all'apprendimento automatico per le decisioni di abbinamento.
Architettura scalabile basata su SaaS, ottimizzata per velocità e agilità.
IBM Master Data Management porta l'intelligenza artificiale direttamente nella tua base di dati. Il machine learning integrato affina continuamente l'accuratezza e consente agli utenti business di gestire, perfezionare e mantenere facilmente informazioni accurate, complete e affidabili in tutta l'azienda. IBM MDM trasforma i dati statici in un asset vivente e di apprendimento che accelera l'automazione intelligente e il processo decisionale sicuro.
Trova e unisce automaticamente i record correlati tra i sistemi utilizzando modelli di apprendimento automatico addestrati. Riduce i duplicati, migliora la qualità dei dati e si adatta ai cambiamenti di schemi man mano che arrivano nuovi dati.
Fornisce dati master coerenti e regolamentati per alimentare l'analytics, l'automazione e il processo decisionale basato sui dati in tutta l'azienda.
Funzionalità di product information management e di master data management collaborativa.
