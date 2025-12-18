IBM Master Data Management (MDM) è una piattaforma cloud-native integrata con AI che unifica e governa i dati attraverso i domini. Elimina i silos, crea una singola fonte affidabile e utilizza il machine learning per la risoluzione di entità e il rilevamento delle relazioni. Con una distribuzione flessibile (SaaS, on-premise, ibrida), interfacce con uso limitato di codice e API aperte, IBM MDM fornisce dati affidabili per accelerare la trasformazione digitale e permettere decisioni sicure.