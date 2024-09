IBM BigFix ha semplificato notevolmente i nostri processi di implementazione delle patch... ha aumentato la fiducia nei nostri dati di utilizzo del software e ha migliorato in modo significativo i processi di gestione del ciclo di vita e dell'alimentazione. Dan Corcoran Director of Client Technology US Foods Il motivo per cui apprezziamo la collaborazione con IBM, in associazione con il loro partner Miria, è che ci hanno presentato un prodotto soddisfacente. La prima volta che lo abbiamo esaminato, abbiamo detto che questo è la Cadillac di ciò che abbiamo visto quando abbiamo esaminato altri sistemi e altre capacità. John Insley Director of Corporate Accounting Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) Rende felici i nostri clienti. I clienti non devono modificare i loro formati dati e possiamo integrarci rapidamente e facilmente con i loro sistemi per soddisfare le loro esigenze. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL international GmbH