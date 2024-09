Gestisci facilmente le tue iniziative di protezione mobile per la vendita al dettaglio e proteggi i tuoi dispositivi con un'unica console con IBM Security MaaS360. Che tu debba gestire app mobili critiche per il business, dispositivi non GMS, un punto vendita (POS), un codice a barre o un codice QR, la supply chain, le comunicazioni tra negozi o i ticket di servizio, la piattaforma SaaS intuitiva semplifica la gestione dei dispositivi per il retail.



All'interno della stessa console, è possibile gestire e proteggere endpoint generali come laptop, desktop, smart phone, tablet e dispositivi indossabili con sicurezza degli endpoint nativa. Gli amministratori IT possono configurare, gestire e controllare facilmente i criteri per una solida posizione di sicurezza dei dati multicanale, con distribuzione quasi in tempo reale e funzionalità di segnalazione basate sull'IA.