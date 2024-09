Il cliente è la priorità assoluta per DHL Supply Chain. DHL Supply Chain, una divisione di DHL International GmbH, offre servizi di stoccaggio e distribuzione a più di 2.000 clienti di diversi settori, paesi e dimensioni.

La comunicazione bidirezionale tra questi clienti e DHL è fondamentale per l'attività di gestione del magazzino dell'azienda, che offre opzioni di stoccaggio dedicate e condivise in base alle esigenze del cliente. Il sistema ERP di un cliente deve essere in grado di interagire con i sistemi DHL, ad esempio per notificare al magazzino quando le merci sono in arrivo o devono essere prelevate dallo scaffale e spedite, o per scambiare informazioni e aggiornamenti cruciali, come la disponibilità di nuove linee di prodotti o lo stato delle consegne.

Facilitare questo flusso di dati non è un compito adatto a tutti. I dati di ogni cliente sono disponibili in formati diversi e seguono standard diversi, a seconda di fattori quali l'infrastruttura IT interna, il settore e l'ubicazione del cliente.

«Per DHL è molto importante soddisfare le esigenze dei clienti. Abbiamo un'enorme varietà di clienti in quasi tutti i settori verticali», afferma Olly Cruickshank, Director of Product Management and Development di DHL. «Per questo dobbiamo essere in grado di accettare dati dai nostri clienti in qualsiasi formato ed essere sicuri che gli strumenti di mappatura che utilizziamo siano in grado di gestire la trasformazione nei nostri sistemi di backend».

Per molti anni, DHL ha realizzato piattaforme di integrazione personalizzate ogni volta che acquisiva un nuovo cliente. Era un processo lungo, laborioso e costoso. C'era poca strategia dietro le integrazioni e pochissimo riutilizzo.

La divisione ha deciso di riunire le diverse piattaforme di integrazione in un unico sistema. Per farlo, aveva bisogno di un modo coerente per mappare le serie di dati dei clienti nel sistema di gestione del magazzino di DHL.