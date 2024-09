L'agente Instana è confezionato per Tanzu come tile che fornisce automazione end-to-end nella distribuzione e nella gestione dell'agente Instana per l'intera fondazione Tanzu, sia che si utilizzi Tanzu Application Service, Tanzu Kubernetes Grid, i servizi o qualsiasi combinazione dei precedenti. Instana Microservices Application Monitoring for Tanzu Tile (link esterno a ibm.com) è integrato nei meccanismi di provisioning di Tanzu. Quando vengono generati nuovi cluster o macchine virtuali di Tanzu Kubernetes Grid, l'agente Instana viene installato automaticamente, senza bisogno di riavvii o configurazioni manuali. Quando viene implementato nella fondazione, Instana fornisce in modo automatico e continuo visibilità a livello di K8s, cluster, container, infrastruttura e applicazione. Instana organizza quindi i dati in relazioni di dipendenza ricche di contesto con il suo modello di backend Dynamic Graph.

Il monitoraggio delle applicazioni di microservizi di Instana per Tanzu Tile fornisce le stesse funzionalità di osservabilità in Tanzu Kubernetes Grid come in tutti gli altri ambienti K8. Questo include: