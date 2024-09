IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration è un insieme di moderni strumenti DevOps in esecuzione in container Red Hat® OpenShift® (link esterno a ibm.com) che assiste gli sviluppatori di software nella modernizzazione delle applicazioni IBM i legacy.

Creare e distribuire applicazioni IBM i di nuova generazione per sfruttare appieno il valore del cloud ibrido e dell'implementazione CI/CD multipiattaforma. IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration guida gli sviluppatori di software con connessioni di interfaccia RESTful e tecnologie di messaggistica aziendale che consentono loro di aggiungere nuovo valore aziendale alle applicazioni IBM i.