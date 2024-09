IBM FileNet BatchIt è uno strumento d'importazione di documenti in blocco per l'acquisizione di contenuti digitali. Trasforma i file importati in preziosi contenuti digitali rapidamente accessibili per migliorare la produttività e il servizio aziendali. Questo strumento collaudato offre numerosi punti di controllo e funzionalità di riavvio per consentire all'IT dei clienti di eseguire l'importazione senza intoppi.