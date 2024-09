CipherTrust Manager è il centro amministrativo di tutti e 9 i prodotti Guardium Data Encryption, che possono essere distribuiti in modo indipendente o in combinazione in base alle esigenze aziendali. Questa interfaccia utente basata sul web semplifica la crittografia dei dati e le attività di gestione delle chiavi per alleggerire le operazioni di sicurezza all'interno della tua organizzazione.

Sfrutta la gestione centralizzata per generare, archiviare e distribuire le chiavi di crittografia in ambienti on-premises e su cloud.

Migliora la visibilità delle chiavi e i rapporti sulla conformità con il logging automatico.

Definisci i privilegi di accesso degli utenti e garantisci un'applicazione coerente delle politiche per consentire la separazione dei compiti.

Esegui un'integrazione con i moduli di sicurezza hardware (hardware security module, HSM) esistenti di terze parti per una maggiore protezione.

I prezzi variano a seconda della configurazione esistente e corrispondono alle offerte che scegli di implementare.