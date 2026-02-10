Rilevamento più rapido delle minacce, prestazioni migliorate ed efficienza energetica.
IBM Storage FlashSystem 7600 è una soluzione economica di storage che supporta tutte le funzionalità avanzate di IBM FlashSystem e offre un eccellente equilibrio tra opzioni di connettività, prestazioni e capacità per le aziende moderne. Offre prestazioni incredibili in modo semplice, intelligente e sicuro.
Fino a 24 dispositivi flash NVMe ad alta disponibilità in un alloggiamento di storage 2U con replica basata sulla rete su 3 siti per impedire un singolo punto di errore.
Una soluzione intelligente e ottimizzata, facilmente gestibile, consente alle organizzazioni di superare le difficoltà di storage man mano che si espandono.
Le soluzioni di flash storage ad alta densità in un package conveniente includono la compressione e l'analitica predittiva basata su AI.
FlashCore Module 5 (FCM5) monitora costantemente i dati provenienti da tutte le porte I/O usando modelli MK per rilevare in meno di 1 minuto eventuali anomalie come i ransomware.1
|Specifiche
|Capacità massima effettiva all'interno di un singolo alloggiamento:
- 7,2 PBe
|Larghezza di banda massima:
- 55 Gb/s
|Formato:
- Alloggiamento 2U
|Numero massimo di porte I/O:
- 32
|Capacità massima effettiva in una griglia FlashSystem:
- 230 PBe
|Memoria:
- 768 GB
- 1,5 TB
|Connettività: (opzionale)
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
- 100/40 Gb iSCSI o NVMe/TCP
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
|Numero massimo IOPS (4.000 read hit)
- 4,3 milioni
Trai vantaggio dal software e dal sistema operativo integrati di livello enterprise in grado di dare nuova vita ai sistemi di memoria aziendali legacy e proteggerti dagli attacchi informatici che sono sempre dietro l'angolo. Design compatto per le posizioni edge con limiti di spazio, con funzionalità coerenti per le posizioni on-premises e ibride. Ideale per l'archiviazione, che si tratti di ambienti edge, virtuali o containerizzati.
Evolution Systems ha utilizzato la tecnologia IBM Storage FlashSystem per aumentare le prestazioni e adattare lo storage per soddisfare le esigenze dei clienti.
Data Action ospita la sua soluzione IBM QRadar SIEM utilizzando IBM FlashSystem ad alte prestazioni, migliorando significativamente l'analisi e la risposta alle minacce alla sicurezza.
Utilizzando il portfolio IBM Storage, Micro Strategies ha creato DataVault, un servizio di sicurezza gestito che aiuta i clienti a individuare gli attacchi informatici e a riprendersi rapidamente in seguito ad essi.
Vohkus, un IBM Business Partner, offre consulenza sulla gestione del rischio, basata sullo storage IBM FlashSystem 7300 per una crescita continua.
Contatta un consulente per ottenere assistenza sulla configurazione di un prodotto IBM Storage FlashSystem per le esigenze della tua azienda.
1 Una sperimentazione interna condotta da IBM Research ha dimostrato il rilevamento di ransomware entro 1 minuto dall'inizio del processo di crittografia. L'esperimento è stato condotto su un FlashSystem 5200 con 6 FCM con firmware 4.1. Il software caricato sul sistema 5200 era la versione 8.6.3 disponibile per il pubblico. Sull'host connesso al sistema 5200 era in esecuzione Linux con XFS Filesystem. In questo caso specifico, è stato utilizzato WannaLaugh, il simulatore di ransomware di IBM. Per ottenere questi risultati, il sistema sottostante deve essere compatibile con FCM4.1 e con la versione software 8.6.3 disponibile per il pubblico caricato per ricevere i risultati ottenuti.
2 Ipotizzando una riduzione dei dati 5:1