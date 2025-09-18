La prima distribuzione di successo di Vohkus nel data center della società di consulenza fungerà da modello da ripetere per le altre tre distribuzioni negli altri paesi. La loro portata internazionale e una gestione qualificata dei progetti, combinate con il supporto di IBM, consentono di realizzare il progetto come una transizione senza intoppi.

Con un rapporto di riduzione dei dati di almeno 2:1 e un rapporto di miglioramento delle prestazioni di 3:1 fornito dagli array IBM FlashSystem, la società di consulenza saprà sempre di poter mantenere le operazioni critiche espandendo al contempo il proprio business. Inoltre, con le funzioni di rilevamento delle minacce e copia protetta di IBM® FlashSystem, la consulenza è anche più protetta dai tempi di inattività e dalla perdita di dati, rafforzandone la resilienza operativa.

Gillan dice: "Prima, il nostro cliente aveva tre piattaforme tecnologiche separate. Ora ha ottenuto una gestione semplificata dell'intero panorama tramite IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control, aumentando la produttività e l'efficienza". La soluzione ha ridotto l'impronta di storage da 60 a sole 6 unità rack. Ciò ha anche ridotto significativamente la complessità, la potenza e il raffreddamento, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) e allineandosi alla strategia ambientale della società di consulenza.

Johnson conclude: "Il nostro rapporto con IBM è davvero cresciuto durante questo progetto. Se si presenteranno opportunità di commercializzazione con IBM in altri settori, non vediamo l'ora di unire le nostre competenze in modo da poter aiutare altri clienti insieme".