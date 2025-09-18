Vohkus, un IBM Business Partner, offre consulenza sulla gestione del rischio per una crescita continua e una riduzione dei costi
Una società internazionale di consulenza sulla gestione del rischio che opera in settori altamente regolamentati voleva ottimizzare il suo storage. La società gestisce data center in quattro paesi e utilizza l'infrastruttura dello stesso fornitore da un decennio. Tuttavia, con la fine del supporto dei fornitori, l'affidabilità, le prestazioni e la capacità dei suoi data center hanno iniziato a diminuire. Qualsiasi tempo di inattività o perdita di dati rischiava di comportare interruzioni operative, oltre a potenziali rischi reputazionali e sanzioni contrattuali.
La società di consulenza voleva risolvere i problemi immediati e consolidare la sua infrastruttura in continua espansione, così si sono messi alla ricerca di un consulente in grado di ottimizzare la loro impronta, di aumentare la resilienza operativa, sostenere la crescita internazionale continua e ridurre i costi.
La società di consulenza si è rivolta a Vohkus, un IBM Business Partner, come consulente di fiducia. Con le loro profonde competenze tecniche e di consulenza, Vohkus aiuta le aziende a implementare tecnologie strategiche, assistendole in ogni fase, dalla pianificazione alla gestione quotidiana.
Dave Johnson, responsabile degli specialisti delle vendite di prodotti di Vohkus, afferma: "Essendo indipendenti dal fornitore, possiamo concentrarci sulla tecnologia che soddisfa le esigenze specifiche di ogni cliente; in questo caso, le soluzioni IBM® Storage Platform. La nostra partnership con IBM ci ha davvero aiutato a concludere l'accordo. Abbiamo proposto una collaborazione molto stretta, mentre gli altri hanno offerto un approccio più frammentato".
Collaborando con IBM, Vohkus ha progettato una nuova infrastruttura per la consulenza, costruita attorno a uno storage IBM® FlashSystem 7300 in ogni sede, con una coppia di switch IBM® Storage Networking SAN64B-6 dedicati. Tutti questi elementi sono gestiti tramite le piattaforme IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control .
Andrew Gillan, Enterprise Sales Specialist presso Vohkus, ha dichiarato: "IBM® FlashSystem 7300 offre la capacità, le prestazioni e l'efficienza dei costi richieste dalla consulenza. Ma ciò che ha davvero contraddistinto questa soluzione è stata la facilità di gestione e la cyber resilience dei moduli IBM® FlashCore di quarta generazione".
I moduli IBM® FlashCore (FCM4) sono una famiglia di solid-state drive ad alte prestazioni in un fattore di forma standard da 2,5 pollici. FCM4 fornisce un rilevamento integrato, quasi in tempo reale, potenziato dall'AI per una maggiore difesa contro il ransomware. Inoltre, la funzione di copia protetta dello storage offre istantanee di dati immutabili e con air gap. In caso di compromissione dei dati o interruzione delle operazioni, la consulenza può riprendersi da un momento valido noto, in genere entro soli 60 secondi.
La prima distribuzione di successo di Vohkus nel data center della società di consulenza fungerà da modello da ripetere per le altre tre distribuzioni negli altri paesi. La loro portata internazionale e una gestione qualificata dei progetti, combinate con il supporto di IBM, consentono di realizzare il progetto come una transizione senza intoppi.
Con un rapporto di riduzione dei dati di almeno 2:1 e un rapporto di miglioramento delle prestazioni di 3:1 fornito dagli array IBM FlashSystem, la società di consulenza saprà sempre di poter mantenere le operazioni critiche espandendo al contempo il proprio business. Inoltre, con le funzioni di rilevamento delle minacce e copia protetta di IBM® FlashSystem, la consulenza è anche più protetta dai tempi di inattività e dalla perdita di dati, rafforzandone la resilienza operativa.
Gillan dice: "Prima, il nostro cliente aveva tre piattaforme tecnologiche separate. Ora ha ottenuto una gestione semplificata dell'intero panorama tramite IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control, aumentando la produttività e l'efficienza". La soluzione ha ridotto l'impronta di storage da 60 a sole 6 unità rack. Ciò ha anche ridotto significativamente la complessità, la potenza e il raffreddamento, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) e allineandosi alla strategia ambientale della società di consulenza.
Johnson conclude: "Il nostro rapporto con IBM è davvero cresciuto durante questo progetto. Se si presenteranno opportunità di commercializzazione con IBM in altri settori, non vediamo l'ora di unire le nostre competenze in modo da poter aiutare altri clienti insieme".
Vohkus offre consulenza, fornitura, distribuzione, supporto e gestisce tutte le forme di IT aziendale. Dalle infrastrutture esternalizzate all'e-procurement e al supporto ai prodotti, hanno una solida esperienza nella riduzione dei costi operativi e nella creazione di modi di lavorare più efficienti.
Implementa IBM® FlashSystem per consentire un ripristino più rapido e una migliore protezione contro il danneggiamento dei dati.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM FlashCore, IBM FlashSystem e IBM Spectrum sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.