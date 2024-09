Implementazione dell'AI efficiente e affidabile

Anche il miglior modello di AI non apporta alcun valore aggiunto al business se non può essere utilizzato e distribuito con fiducia. La chiave per promuovere i modelli dallo sviluppo al test in produzione è la convalida, non solo dell'accuratezza, ma anche delle caratteristiche di affidabilità e della gestione delle configurazioni, che devono essere mantenute per avere la massima fiducia in ciò che viene promosso. MLOps Validate and Deploy stabilisce pipeline per l'intero processo, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per costruire i modelli.