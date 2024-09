Expertise Connect fornisce i risultati mirati di cui hai bisogno attraverso i nostri Technical Account Manager (TAM). I TAM familiarizzano con il tuo ambiente per fornire un servizio personalizzato, non soluzioni generiche. Diventano rapidamente dei consulenti fidati per i nostri clienti, che li considerano quasi dei membri del team. Questi esperti in materia altamente specializzati apportano le competenze, la metodologia e l'esperienza giuste per il successo delle soluzioni cloud e cognitive.