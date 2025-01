Gestione dei dati ESG

Raccogli i tuoi dati ESG distribuiti su più sistemi in un unico sistema di registrazione Acquisisci dati ESG da diverse fonti utilizzando strumenti di automazione e workflow. L'automazione dei dati include connettori per il caricamento dei file e integrazioni di API personalizzate in grado di elaborare dati provenienti da fonti esterne. I dati manuali possono essere inseriti in moduli web e sondaggi, abbinati a strumenti di workflow, o tramite modelli di caricamento in blocco self-service.

Ottieni supporto per i dati multi-unità e multi-valuta Envizi normalizza i tuoi dati e ti consente di acquisirne di diversi tipi per creare report aggregati. Acquisisci i dati riportati sulle fatture in unità native ed Envizi applicherà automaticamente la normalizzazione di calendario, unità e valuta, fornendo metriche ESG a livello di sede, gruppo e organizzazione per semplificare le tue esigenze di reporting.

Allinea i dati ai tuoi requisiti di reporting specifici La funzionalità flessibile di gestione dei dati di Envizi consente di raggruppare i dati ESG per posizione, portafogli e centri di costo. Che si tratti di gestire operazioni globali o di rispondere a cambiamenti all'interno dell'organizzazione, è possibile personalizzare i dati per soddisfare le esigenze degli stakeholder e i requisiti di rendicontazione interna ed esterna creando strutture di reporting diverse.

Migliora la completezza e la qualità dei dati ESG Migliora la qualità dei dati con strumenti che ti aiutano a identificare e sostituire i dati mancanti, come le registrazioni automatiche generate dal sistema, definire regole di convalida e configurare avvisi e report automatici in caso di anomalie nei dati, utilizzando l'AI per categorizzare i dati in modo più accurato.