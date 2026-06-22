IBM Automation Decision Services (ADS) è un software di automazione aziendale per la modellazione e la gestione delle decisioni aziendali in un'interfaccia utente di facile utilizzo, a uso limitato di codice. È disponibile in versione autonoma o all'interno di IBM Cloud Pak for Business Automation, dove è pre-integrato con altre tecnologie di automazione.
Modella le decisioni aziendali con un'interfaccia utente di facile utilizzo e a uso limitato di codice.
Adotta decisioni predittive con l'integrazione immediata dell'apprendimento automatico.
Collabora alle norme con gli esperti della tua organizzazione.
Simula svariate versioni della stessa decisione utilizzando l'analytics dei big data.
Utilizza gli insight per ottimizzare il potere dei dati, in modo da prendere decisioni ben ponderate nell'ambito delle tue operazioni di business.Rileva e correggi i problemi prima che incidano sulle operazioni.
Gestisci e conduci operazioni su larga scala in modo coerente ed efficiente. Automatizza le approvazioni, elabora le richieste di risarcimento, inserisci i dipendenti e i clienti e contribuisci a ridurre i costi delle non conformità e a prevenire le perdite di credito.
Fornisci prove documentate dei processi decisionali a supporto dell'audit di conformità.Modifica le politiche in base all'evoluzione delle normative.Promuovi la coerenza tra aree geografiche, canali e normative.