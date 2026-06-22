IBM Automation Decision Services

Automazione delle decisioni intelligente, a uso limitato di codice
Versione di prova gratuita Guarda la demo interattiva
Illustrazione isometrica di una schermata di prodotto con elaborazione documenti

Metti l'AI in azione con decisioni intelligenti a uso limitato di codice

IBM Automation Decision Services (ADS) è un software di automazione aziendale per la modellazione e la gestione delle decisioni aziendali in un'interfaccia utente di facile utilizzo, a uso limitato di codice. È disponibile in versione autonoma o all'interno di IBM Cloud Pak for Business Automation, dove è pre-integrato con altre tecnologie di automazione.
UI a uso limitato di codice

Modella le decisioni aziendali con un'interfaccia utente di facile utilizzo e a uso limitato di codice.
Integrazione dell'apprendimento automatico

Adotta decisioni predittive con l'integrazione immediata dell'apprendimento automatico.
Collaborazione

Collabora alle norme con gli esperti della tua organizzazione.
Scenari simulati

Simula svariate versioni della stessa decisione utilizzando l'analytics dei big data.

Scopri come viene utilizzato

Automation Decision Services, approvazione dei prestiti, panoramica del prodotto
Approvazione di crediti e prestiti

Approva i prestiti rapidamente con un elevato grado di sicurezza che il richiedente non sia inadempiente, gestendo al contempo i requisiti normativi e contribuendo a garantire equità, coerenza e verificabilità.
Panoramica del prodotto di promozione con gli automation decision services
Promozioni personalizzate

Offri promozioni che verranno probabilmente accettate sulla base di ciò che sai su un dato cliente e sullo storico della tua organizzazione.
Panoramica del prodotto di rilevamento delle frodi con gli automation decision services
Rilevazione di frodi

Applica l'apprendimento automatico ai dati transazionali per individuare gli schemi di frode e segnalare le transazioni sospette prima che abbiano un impatto sulla redditività.
Panoramica del prodotto di elaborazione delle richieste di risarcimento con gli automation decision services
Elaborazione dei sinistri

Migliora l'esperienza del cliente elaborando rapidamente i sinistri, controllando il rischio, mantenendo bassi i costi operativi e gestendo la conformità alle normative governative.
Automation Decision Services, approvazione dei prestiti, panoramica del prodotto
Approvazione di crediti e prestiti

Approva i prestiti rapidamente con un elevato grado di sicurezza che il richiedente non sia inadempiente, gestendo al contempo i requisiti normativi e contribuendo a garantire equità, coerenza e verificabilità.
Panoramica del prodotto di promozione con gli automation decision services
Promozioni personalizzate

Offri promozioni che verranno probabilmente accettate sulla base di ciò che sai su un dato cliente e sullo storico della tua organizzazione.
Panoramica del prodotto di rilevamento delle frodi con gli automation decision services
Rilevazione di frodi

Applica l'apprendimento automatico ai dati transazionali per individuare gli schemi di frode e segnalare le transazioni sospette prima che abbiano un impatto sulla redditività.
Panoramica del prodotto di elaborazione delle richieste di risarcimento con gli automation decision services
Elaborazione dei sinistri

Migliora l'esperienza del cliente elaborando rapidamente i sinistri, controllando il rischio, mantenendo bassi i costi operativi e gestendo la conformità alle normative governative.
Crea un impatto diretto sul tuo business
Migliora l'efficacia

Utilizza gli insight per ottimizzare il potere dei dati, in modo da prendere decisioni ben ponderate nell'ambito delle tue operazioni di business.Rileva e correggi i problemi prima che incidano sulle operazioni.

 
Aumenta l'efficienza

Gestisci e conduci operazioni su larga scala in modo coerente ed efficiente. Automatizza le approvazioni, elabora le richieste di risarcimento, inserisci i dipendenti e i clienti e contribuisci a ridurre i costi delle non conformità e a prevenire le perdite di credito.
Gestisci la conformità

Fornisci prove documentate dei processi decisionali a supporto dell'audit di conformità.Modifica le politiche in base all'evoluzione delle normative.Promuovi la coerenza tra aree geografiche, canali e normative.
Prossimi passi

Scopri come l'automazione aziendale ricca di funzioni può accelerare il tuo lavoro.

  1. Guardalo in azione (3:48)
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