IBM Decision Intelligence

Decisioni basate affidabili, spiegabili e a prova di futuro, basate su AI

IBM nominata Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms

Leggi il report per maggiori informazioni.

Decisioni più intelligenti e sicure: dalle policy all'impatto in poche ore

 

Trasforma le policy aziendali in decisioni create dall'AI in poche ore, con governance integrata fin dalla progettazione e pensate per garantire velocità operativa, trasparenza e conformità normativa su larga scala.

 Guarda avanti: scopri cosa sta per arrivare nella nostra roadmap di prodotto
Decisioni in linguaggio semplice

Trasforma le policy in modelli decisionali con un assistente basato su AI.
AI ibrida integrata

Combina regole, machine learning e AI generativa per risultati più intelligenti.
Fiducia che puoi spiegare

Ogni decisione è trasparente, verificabile e conforme.
Scalabilità senza limiti

Soluzione SaaS-native, elastica e pronta a crescere con il tuo business.

Come funziona

Dalle policy aziendali a decisioni governate in poche ore. Con IBM Decision Intelligence, le policy scritte in linguaggio naturale diventano flussi decisionali governati e verificabili, pronti per essere distribuiti con fiducia.

Il risultato? Azioni più rapide, riduzione degli errori e un percorso misurabile verso il ritorno sull'investimento (ROI).

Dalle policy alle decisioni, senza alcun codice

Utilizza Decision Assistant, basato sulla tecnologia IBM watsonx, per convertire le policy aziendali in regole tracciabili. Progettato per gli utenti business, affidabile per i leader della conformità e accelerato dall'IT.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence che mostra la scheda "Decision Model" attiva con le regole per l'idoneità all'assicurazione sulla vita, tra cui "AgeRangeCheck", "CoverageLimitCheck" e "HealthStatusCheck", visualizzate in un pannello scorrevole

AI, regole e dati—integrati by design

Elimina la complessità di integrare strumenti separati. Crea, governa e implementa decisioni in un unico ambiente unificato, accelerando la trasformazione e riducendo il rischio operativo.

Schermata del diagramma del workflow dell'ambiente unificato di IBM Decision Intelligence con la scheda "Modeling (15)" attiva, che mostra il risultato di un prompt del modello decisionale relativo al flusso di approvazione prestiti, con criteri dettagliati come "Risk Score" e "Insurance"

Decisioni che puoi spiegare

IBM Decision Intelligence offre la tracciabilità completa del ciclo di vita. Questa funzionalità copre l'intero processo, dalla creazione delle policy fino all'esito aziendale, garantendo che le decisioni siano comprensibili, verificabili e pensate per ispirare fiducia.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence con la scheda "Modeling (15)" attiva, che mostra una tabella di valutazione con colonne di intervallo per il rimborso e il punteggio aziendale, con valori corrispondenti in ogni riga, con un editor logico sulla destra

Settori

Ogni clic, carrello, promozione e data promessa è una decisione. Quando queste decisioni vivono all'interno di strumenti sparsi e team disconnessi, i rivenditori perdono margini e momenti importanti. IBM Decision Intelligence offre una struttura governata e basata su AI per la gestione di prezzi, promozioni, assortimento ed evasione omnicanale, consentendo ai tuoi sistemi di agire con la stessa precisione e velocità dei tuoi clienti. Trasforma le decisioni in crescita, non in tentativi.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence che mostra il modello decisionale "Discount Calculator" con "Step 2 of 4 completed!" attivo, che mostra un diagramma di flusso con nodi etichettati e frecce e moduli interconnessi come calcolo dello sconto, valutazione della categoria del cliente e valutazione del valore dell'ordine

Il rischio di credito, i segnali di frode, l'indirizzamento dei pagamenti e la strategia di riscossione cambiano di secondo in secondo, tuttavia la maggior parte degli operatori finanziari prende ancora queste decisioni basandosi su regole fragili e dati parziali. IBM Decision Intelligence aggiunge un livello decisionale multipiattaforma in tempo reale che affina le approvazioni, riduce le perdite e aumenta la fiducia dei clienti. Modernizza le decisioni che modellano il tuo bilancio, con trasparenza e controllo integrati.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence che mostra l'interfaccia "Car Loan Approval Service", con la scheda "Policy document" attiva e "Step 1 of 4 completed!" evidenziati, che mostra criteri di ammissibilità come requisito di età, verifica del reddito, soglia del punteggio di credito e condizioni sull’importo del prestito, presentati in un pannello di testo strutturato della policy

Posti letto, percorsi clinici, autorizzazioni, personale, pagamenti: l'assistenza sanitaria si basa su decisioni che raramente condividono il contesto. IBM Decision Intelligence collega la logica clinica, operativa e finanziaria in un unico livello trasparente supportato dall'AI, che ottimizza il flusso dei pazienti, la qualità dell'assistenza e l'integrità dei ricavi. Approvazioni più rapide, percorsi più chiari, meno ritardi, il tutto regolamentato, spiegabile e orientato agli esiti per i pazienti.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence che mostra il workflow "MRI Request Decision Service" con la scheda "Decision Model" attiva e "Step 2 of 4 completed!" evidenziato, visualizzando un diagramma di flusso in cui tre rami si diramano da "MRIRequest" a "CoverageCheck", "ClinicalEvaluation" e "PreAuthEvaluation", convergendo in "MRIRequestOutcome"

Variazioni d'inventario, ordini che cambiano, flussi interrotti e previsioni vacillanti; non è una singola interruzione a rallentare la supply chain, bensì migliaia di decisioni scollegate, prese senza un’unica fonte di verità. IBM Decision Intelligence integra domanda, costi, capacità, servizio e rischio in raccomandazioni rapide e spiegabili che aiutano i team ad agire prima che l'impatto si faccia sentire. Costruisci una supply chain che anticipa, invece di reagire in ritardo.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence che mostra il workflow "Supplier Compliance Validation" con la scheda "Decision Model" attiva e "Step 4 of 4 completed!" evidenziato, con diverse frecce interconnesse che vanno da "Supplier" a "ComplianceResult"

Segnali di abbandono, carichi di rete, definizione dei piani tariffari, rilevamento delle frodi: le società di telecomunicazioni operano in costante movimento, tuttavia la logica decisionale spesso non riesce a tenere il passo. IBM Decision Intelligence unifica l'intelligence su abbonati, dispositivi, utilizzi e reti in un unico cervello decisionale governato che potenzia la fidelizzazione, la personalizzazione, la garanzia del servizio e la protezione dei ricavi. Allinea le strategie commerciali e di rete a decisioni spiegabili, misurabili e scalabili.

Schermata della dashboard di IBM Decision Intelligence che mostra il workflow "Retention Decision Service" con la scheda "Decision Model" attiva e "Step 2 of 4 completed!" evidenziato, che mostra un diagramma di flusso in cui tre rami si estendono da "CustomerProfile" a "ChurnRiskAssessment", "LifetimeValueCategory" e "Payment Status Evaluation", convergendo in "RetentionStrategy" e passando alla fase finale "RetentionAction"

Prezzi e pacchetti (sono disponibili più opzioni di pagamento)

IBM Decision Intelligence – Piano Essentials

 

Tariffa mensile

 

1.500 USD/mese*

Esecuzione delle decisioni

Fino a 100.000 decisioni al mese

Consumo extra

10 USD ogni 1.000 decisioni aggiuntive

Autori

Fino a 10 utenti attivi

Ambienti

1 ambiente preconfigurato incluso

Il Piano Essentials comprende
  • Assistente decisionale basato su AI 
    • Genera modelli decisionali direttamente dal testo delle policy usando l'AI generativa
  • Creazione di modelli decisionali low-code 
    • Crea, modifica e implementare flussi decisionali governati tramite un'interfaccia web intuitiva, senza alcun IDE
  • Motore AI ibrido 
    • Combina business rules, modelli ML predittivi e insight di AI generativa in un unico flusso decisionale
  • Spiegabilità e governance
    • Ogni esito è trasparente, verificabile e conforme agli standard aziendali
  • Integrazione ML ottimale
    • Utilizza i tuoi modelli da watsonx.ai o da altre piattaforme per decisioni predittive
  • Validazione e test integrati 
    • Testa e perfeziona la logica decisionale prima dell'implementazione
  • Architettura SaaS sicura
    • Scalabilità di livello aziendale, controllo degli accessi basato sui ruoli e isolamento dei dati by design

Risorse

Novità

Scopri nuove funzionalità e miglioramenti

 Community

Esplora la community di utenti di IBM Decision Intelligence

 Documentazione

Consulta la documentazione ufficiale di IBM Decision Intelligence

 Webinar

Novità e prossimi sviluppi di IBM Decision Intelligence: funzionalità potenziate. Maggiore impatto.
Fasi successive

Avvia una prova di 30 giorni con accesso completo a tutte le funzionalità di IBM Decision Intelligence.

