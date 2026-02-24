Decisioni basate affidabili, spiegabili e a prova di futuro, basate su AI
Trasforma le policy aziendali in decisioni create dall'AI in poche ore, con governance integrata fin dalla progettazione e pensate per garantire velocità operativa, trasparenza e conformità normativa su larga scala.
Trasforma le policy in modelli decisionali con un assistente basato su AI.
Combina regole, machine learning e AI generativa per risultati più intelligenti.
Ogni decisione è trasparente, verificabile e conforme.
Soluzione SaaS-native, elastica e pronta a crescere con il tuo business.
Dalle policy aziendali a decisioni governate in poche ore. Con IBM Decision Intelligence, le policy scritte in linguaggio naturale diventano flussi decisionali governati e verificabili, pronti per essere distribuiti con fiducia.
Il risultato? Azioni più rapide, riduzione degli errori e un percorso misurabile verso il ritorno sull'investimento (ROI).
Utilizza Decision Assistant, basato sulla tecnologia IBM watsonx, per convertire le policy aziendali in regole tracciabili. Progettato per gli utenti business, affidabile per i leader della conformità e accelerato dall'IT.
Elimina la complessità di integrare strumenti separati. Crea, governa e implementa decisioni in un unico ambiente unificato, accelerando la trasformazione e riducendo il rischio operativo.
IBM Decision Intelligence offre la tracciabilità completa del ciclo di vita. Questa funzionalità copre l'intero processo, dalla creazione delle policy fino all'esito aziendale, garantendo che le decisioni siano comprensibili, verificabili e pensate per ispirare fiducia.
Ogni clic, carrello, promozione e data promessa è una decisione. Quando queste decisioni vivono all'interno di strumenti sparsi e team disconnessi, i rivenditori perdono margini e momenti importanti. IBM Decision Intelligence offre una struttura governata e basata su AI per la gestione di prezzi, promozioni, assortimento ed evasione omnicanale, consentendo ai tuoi sistemi di agire con la stessa precisione e velocità dei tuoi clienti. Trasforma le decisioni in crescita, non in tentativi.
Il rischio di credito, i segnali di frode, l'indirizzamento dei pagamenti e la strategia di riscossione cambiano di secondo in secondo, tuttavia la maggior parte degli operatori finanziari prende ancora queste decisioni basandosi su regole fragili e dati parziali. IBM Decision Intelligence aggiunge un livello decisionale multipiattaforma in tempo reale che affina le approvazioni, riduce le perdite e aumenta la fiducia dei clienti. Modernizza le decisioni che modellano il tuo bilancio, con trasparenza e controllo integrati.
Posti letto, percorsi clinici, autorizzazioni, personale, pagamenti: l'assistenza sanitaria si basa su decisioni che raramente condividono il contesto. IBM Decision Intelligence collega la logica clinica, operativa e finanziaria in un unico livello trasparente supportato dall'AI, che ottimizza il flusso dei pazienti, la qualità dell'assistenza e l'integrità dei ricavi. Approvazioni più rapide, percorsi più chiari, meno ritardi, il tutto regolamentato, spiegabile e orientato agli esiti per i pazienti.
Variazioni d'inventario, ordini che cambiano, flussi interrotti e previsioni vacillanti; non è una singola interruzione a rallentare la supply chain, bensì migliaia di decisioni scollegate, prese senza un’unica fonte di verità. IBM Decision Intelligence integra domanda, costi, capacità, servizio e rischio in raccomandazioni rapide e spiegabili che aiutano i team ad agire prima che l'impatto si faccia sentire. Costruisci una supply chain che anticipa, invece di reagire in ritardo.
Segnali di abbandono, carichi di rete, definizione dei piani tariffari, rilevamento delle frodi: le società di telecomunicazioni operano in costante movimento, tuttavia la logica decisionale spesso non riesce a tenere il passo. IBM Decision Intelligence unifica l'intelligence su abbonati, dispositivi, utilizzi e reti in un unico cervello decisionale governato che potenzia la fidelizzazione, la personalizzazione, la garanzia del servizio e la protezione dei ricavi. Allinea le strategie commerciali e di rete a decisioni spiegabili, misurabili e scalabili.
Tariffa mensile
1.500 USD/mese*
Esecuzione delle decisioni
Fino a 100.000 decisioni al mese
Consumo extra
10 USD ogni 1.000 decisioni aggiuntive
Autori
Fino a 10 utenti attivi
Ambienti
1 ambiente preconfigurato incluso
