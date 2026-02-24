Ogni clic, carrello, promozione e data promessa è una decisione. Quando queste decisioni vivono all'interno di strumenti sparsi e team disconnessi, i rivenditori perdono margini e momenti importanti. IBM Decision Intelligence offre una struttura governata e basata su AI per la gestione di prezzi, promozioni, assortimento ed evasione omnicanale, consentendo ai tuoi sistemi di agire con la stessa precisione e velocità dei tuoi clienti. Trasforma le decisioni in crescita, non in tentativi.