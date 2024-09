In quanto cliente di Azure, i tuoi team di dati probabilmente utilizzano ADF per l'orchestrazione e la trasformazione delle pipeline. Tuttavia, senza un monitoraggio continuo delle data factory, è possibile che non vengano rilevate pipeline non funzionanti, mancate consegne di dati e violazioni degli SLA sui dati.



È qui che Databand può intervenire.

L'integrazione di ADF con IBM Databand offre un'osservabilità costante delle data factory, in modo da poter sapere quando si interrompe una pipeline ADF e come risolverla rapidamente.